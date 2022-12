OTTAWA, ON, le 8 déc. 2022 /CNW/ - La Fondation des Roughriders de la Saskatchewan s'associe à la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) afin d'offrir la formation L'esprit au travail Sports à tous les athlètes de football universitaire de la Saskatchewan.

Cet engagement a pour but de réduire la stigmatisation associée à la santé mentale dans la communauté du football postsecondaire ainsi que d'aider les jeunes athlètes à parler de santé mentale et à promouvoir le bien-être mental. La formation, dispensée par des animateurs certifiés, donnera aux étudiants l'occasion de surmonter les obstacles au bien-être mental et d'acquérir les outils nécessaires pour renforcer leur résilience.

« Tous les jeunes athlètes méritent de pratiquer leur sport dans un environnement psychologiquement sécuritaire et exempt de stigmatisation, déclare Michel Rodrigue, président et directeur général de la CSMC. La CSMC est heureuse de s'associer à la Fondation des Roughriders de la Saskatchewan afin d'outiller les générations montantes par l'entremise du programme L'esprit au travail. »

« La formation L'esprit au travail m'a donné la capacité de faire face à mes difficultés en santé mentale et de m'adapter à leur continuum, dit l'ambassadeur de la Fondation, Dan Clark. Elle m'a aussi permis d'aider des coéquipiers à comprendre que la santé mentale est différente d'une personne à l'autre. »

« Nous souhaitons faire bénéficier au plus grand nombre possible d'athlètes de ce programme, dit Cindy Fuchs, directrice générale de la Fondation des Roughriders de la Saskatchewan. Ce n'est qu'en poursuivant la conversation sur le bien-être mental dans le sport qu'on parviendra à réduire la stigmatisation. »

SOURCE Mental Health Commission of Canada

Renseignements: Renseignements: Relations avec les médias, Commission de la santé mentale du Canada, 613-683-3748, [email protected]