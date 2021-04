Sous la supervision de John Macleod, Frederick Banting et Charles Best utilisent un extrait pancréatique qui réduit le taux de glycémie d'un chien. Avec l'aide du biochimiste James Collip, ils raffinent l'extrait, plus tard nommé insuline, avant de le tester sur les humains en 1922, puis de le produire en grande quantité.

Avant la fin de 1923, l'insuline est largement accessible, et Frederick Banting et John Macleod reçoivent le prix Nobel de physiologie ou médecine, dont ils décident de partager la bourse avec Charles Best et James Collip. Depuis, les Canadiens ont contribué à allonger la liste des progrès de la médecine, dont la recherche sur les cellules souches, les chirurgies à cœur ouvert, la génétique et les maladies.

Avant la découverte de l'insuline, une personne qui recevait un diagnostic de ce qu'on appelle aujourd'hui le diabète de type 1 était pratiquement condamnée à mort. La maladie n'était traitable qu'à l'aide d'une diète très stricte qui ne faisait que prolonger brièvement la vie. Un siècle plus tard, l'insuline continue de sauver la vie de millions de personnes diabétiques.

Les résultats des premières recherches médicales de cette équipe exceptionnelle portent encore leurs fruits à l'Université de Toronto, où l'étude de traitements progressifs pour le diabète de type 1 et de type 2 se poursuit.

Hier, en collaboration avec le Département de médecine de la Temerty Faculty of Medicine du Banting & Best Diabetes Centre de l'Université de Toronto et Action diabète Canada, ce jalon important a été souligné et le motif du nouveau timbre a été dévoilé dans le cadre de l'événement virtuel 100 Years of Insulin: Celebrating Its Impact on Our Lives, où ont discuté des personnes qui vivent avec le diabète et des spécialistes dans le domaine. C'est dans le lieu historique national du Canada de la Maison-Banting, dans la chambre où Frederick Banting a d'abord eu l'idée qui a mené à la découverte de l'insuline, que le dévoilement du timbre a eu lieu.

Conçu par Subplot Design Inc., de Vancouver, le timbre illustre un ancien flacon d'insuline qui repose sur un extrait des mémoires non publiés de Frederick Banting. L'image représente le moment précis où a germé l'idée qui a mis en branle les événements menant à la découverte de l'insuline. Les photos ont été prises par le photographe torontois Seth Stevenson.

Le timbre PermanentMC est offert en carnet de 10 à postescanada.ca/achat et dans les comptoirs postaux partout au pays. Le pli Premier Jour officiel porte la mention « Toronto ».

Voici des liens qui vous permettront de trouver les images des timbres et d'autres produits, notre magazine En détail ainsi que d'autres ressources :

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]

Liens connexes

www.canadapost.ca