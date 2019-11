Un timbre souligne le 150e anniversaire de la résistance de la rivière Rouge

La revendication des droits des Métis et les négociations qui ont suivi ont mené à la création de la province du Manitoba

WINNIPEG, le 6 nov. 2019 /CNW/ - Postes Canada a émis aujourd'hui un timbre soulignant le 150e anniversaire de la résistance de la rivière Rouge, qui s'est déroulée en 1869 et 1870. La revendication des droits des Métis durant ces événements houleux a mené à des négociations et par la suite à la création de la province du Manitoba.

En 1869, le gouvernement canadien acquiert de la Compagnie de la Baie d'Hudson un vaste territoire qui s'étend vers l'ouest et le nord, incluant la totalité du Manitoba actuel. Comme les Métis de la colonie de la rivière Rouge n'ont pas été consultés et craignent de perdre leurs droits territoriaux et culturels, ils décident d'arrêter les arpenteurs fédéraux qui se trouvent sur leur territoire sans leur accord.

Menés par Louis Riel, les Métis prennent possession d'Upper Fort Garry - situé au cœur de ce qui est Winnipeg de nos jours - en novembre de la même année. En collaboration avec les dirigeants anglophones locaux, ils forment un gouvernement provisoire pour négocier l'entrée du territoire dans la Confédération. Le gouvernement provisoire rédige la « Liste des droits » et continue à occuper Upper Fort Garry, une position défensive stratégique pour faire avancer sa cause.

Les efforts politiques et armés pour sortir de l'impasse se poursuivent durant l'hiver. Au printemps, une délégation se rend à Ottawa pour négocier avec le gouvernement fédéral et revendiquer les droits territoriaux et culturels des Métis. La « Liste des droits » constitue le fondement de la Loi de 1870 sur le Manitoba, qui aboutit à l'entrée de la première province de l'ouest dans la Confédération le 15 juillet 1870.

La vignette, conçue par Paprika et illustrée par Gérard DuBois, se base sur deux œuvres historiques : une lithographie de Fort Garry par Henry James Warre (1848) et une photographie de Louis Riel et de ses conseillers du gouvernement provisoire (1870). Créé en collaboration avec le Ralliement national des Métis, le timbre est offert en carnet de 10 et figure sur un pli Premier Jour officiel oblitéré à Winnipeg. Vous les trouverez à votre bureau de poste ou en ligne à postescanada.ca/magasiner.

