Postes Canada commémore depuis longtemps le jour du Souvenir et l'histoire militaire du Canada au moyen de son programme des timbres-poste. La campagne annuelle de la Légion est un moyen concret d'honorer les anciens combattants et les soldats qui sont tombés au combat.

Ce timbre spécial vise non seulement à immortaliser la fleur cramoisie, mais propose aussi une autre façon de se souvenir des plus de 117 000 Canadiens qui sont morts pour leur pays.

Bien que les coquelicots soient distribués gratuitement, la Légion accepte les dons au Fonds du coquelicot. L'argent ainsi recueilli est utilisé pour offrir une aide financière et d'autres formes de soutien aux anciens combattants et à leur famille. Des millions de coquelicots sont distribués chaque année au Canada, ce qui permet d'amasser près de 20 millions de dollars par an.

À propos du coquelicot, symbole du souvenir

Pendant la Première Guerre mondiale, le lieutenant-colonel John McCrae, originaire de Guelph, en Ontario, est interpellé par les fleurs rouges qu'il voit dans les champs de bataille de France et de Belgique. C'est cette vision qui lui inspire en mai 1915 l'écriture du poème Au champ d'honneur (adaptation française de Jean Pariseau), après la perte d'un ami durant la deuxième bataille d'Ypres. Touchées par ce poème, plusieurs femmes et organisations de bienfaisance commencent à confectionner des coquelicots commémoratifs en tissu et à les vendre afin de recueillir des fonds pour les anciens combattants et la famille des soldats morts au front. La Great War Veterans Association of Canada (maintenant la Légion royale canadienne) adopte officiellement le coquelicot comme symbole du jour du Souvenir le 6 juillet 1921. La première Campagne nationale du coquelicot est lancée plus tard la même année.

À propos de l'émission de timbre

Ce timbre a été conçu par Blair Thomson, du studio Believe in, et imprimé par Colour Innovations. L'encre rouge a été spécialement créée pour reproduire la couleur cramoisie du coquelicot et une encre métallique a été utilisée pour la tête d'épingle, tandis que l'image de coquelicot a été placée sur un fond blanc immaculé pour créer un effet de contraste. Sur le pli Premier Jour officiel, le cachet d'oblitération contient le nombre « 100 » stylisé en hommage au centenaire du coquelicot.

L'émission Le coquelicot, symbole du souvenir - 100e anniversaire comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel. Les deux produits sont offerts sur le site postescanada.ca et dans les bureaux de poste à l'échelle du pays.

