MONTRÉAL, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Postes Canada a émis aujourd'hui un nouveau timbre commémoratif en l'honneur de Monique Mercure, grande dame de la scène et de l'écran au Québec. Connue pour sa fougue, sa polyvalence et son jeu d'une puissante intensité, Monique Mercure (1930-2020) compte parmi les actrices les plus admirées au pays.

Elle amorce sa carrière d'actrice au début des années 1960 en jouant au théâtre et fait ses débuts au cinéma dans le film À tout prendre, de Claude Jutra, en 1963. Son ascension est fulgurante. Véritable icône au Québec, Monique Mercure joue dans plus d'une centaine de productions théâtrales en Amérique du Nord et en Europe, et plus de 80 films et productions télévisées au cours de ses 60 ans de carrière.

Ses films les plus mémorables comprennent Mon oncle Antoine (1971), J.A. Martin photographe (1977) - grâce auquel elle devient la première Canadienne à remporter le prix de l'interprétation féminine au Festival de Cannes -, Naked Lunch (1991) et The Red Violin (1998). Elle apparaît régulièrement dans les séries dramatiques Providence de 2005 à 2011 et Mémoires vives de 2013 à 2016.

Monique Mercure remporte de nombreuses distinctions, notamment deux prix Génie, deux prix Gémeaux, le prix Denise-Pelletier, le prix Gascon-Roux du Théâtre du Nouveau Monde et le prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle de la réalisation artistique.

Elle est nommée Officier de l'Ordre du Canada en 1979, puis Compagnon en 1993, en plus d'être reçue membre de la Société royale du Canada et grande officière de l'Ordre national du Québec.

Monique Mercure fait partie des personnalités du monde artistique à qui Postes Canada a consacré un timbre, aux côtés de Fay Wray, Mary Pickford et Christopher Plummer, notamment.

À propos du timbre

Le timbre est orné d'une illustration de Monique Mercure réalisée par Oriana Fenwick et inspirée d'une photo prise par Henri Paul en 1963, gracieuseté des archives de Radio-Canada. La vignette a été imprimée par Colour Innovations et conçue par Underline Studio. Oblitérée à Montréal, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur, un feuillet de six timbres et un pli Premier Jour officiel.

La vignette et les articles de collection sont offerts en précommande à postescanada.ca dès le 10 novembre; ils seront en vente dans les bureaux de poste à partir du 14 novembre.

