À propos de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha

Marquant la fin du ramadan, un mois sacré de jeûne pour les musulmans, l'Aïd al-Fitr est aussi connu comme étant la fête de la rupture du jeûne. L'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice, suit et marque la fin du pèlerinage du Hadj vers l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, le sanctuaire de la Kaaba à La Mecque, en Arabie saoudite. L'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha peuvent durer plusieurs jours. Ces deux fêtes incarnent les pratiques et les valeurs fondamentales de l'islam, comme l'empathie pour les personnes dans le besoin et l'appréciation pour sa communauté. Elles sont synonymes de prières, de festins communs, de visites familiales, de cadeaux et d'actes de charité.

À propos du timbre

Conçu par l'agence Soapbox Design de Toronto, le timbre illustre une lanterne de l'Aïd projetant différents éclats de lumière en motifs colorés. Richard Nalli-Petta a utilisé un montage de photos et d'illustrations pour créer l'effet texturé et coloré sur l'arrière-plan du timbre. Les fleurs étant très souvent offertes en cadeau pendant les célébrations de l'Aïd, des silhouettes de roses et de lis illustrées par Irene Laschi apparaissent sur le pli Premier Jour officiel et à l'intérieur du carnet de six timbres Permanents™ au tarif du régime intérieur.

Ce quatrième timbre que Postes Canada dédie à l'Aïd depuis 2017 n'est qu'une des nombreuses émissions annuelles soulignant des moments importants pour la population culturellement diversifiée du Canada, comme Diwali, Hanoukka et Noël.

