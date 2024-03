Postes Canada est fière de souligner deux fêtes célébrées par plus d'un million de personnes au Canada avec un timbre mettant en vedette ces biscuits populaires.

OTTAWA, ON, le 28 mars 2024 /CNW/ - Postes Canada a émis un nouveau timbre aujourd'hui pour souligner deux fêtes islamiques importantes : l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha. Le timbre commémoratif met en vedette des maâmouls, des biscuits du Moyen-Orient, et le moule en bois sculpté traditionnel utilisé pour les façonner.

Un timbre souligne les fêtes islamiques de l’Aïd al-Fitr et de l’Aïd al-Adha (Groupe CNW/Postes Canada)

Les délicieux biscuits sablés fourrés de noix de Grenoble, de pistaches ou de dattes sont un incontournable lors des fêtes de l'Aïd. Ils sont traditionnellement fabriqués à la main à partir de semoule et parfumés avec de l'eau de rose ou de fleur d'oranger et du mahaleb (de l'arabe mahlab), une épice faite à partir de noyaux de cerise broyés. Avant la cuisson, les boules de pâte sont fourrées de noix de Grenoble, de pistaches ou de dattes, et modelées à l'aide de moules en bois spécialement sculptés.

Des versions antérieures remontent à l'Égypte ancienne et à la Mésopotamie. Aujourd'hui, membres de la famille et autres proches se rassemblent souvent avant l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha pour préparer les biscuits ensemble. Servis aux convives et offerts en cadeau, les maâmouls sont également cuisinés au Moyen-Orient à l'occasion d'autres fêtes, comme Pâques et Purim.

Cette année, l'Aïd al-Fitr, ou fête de la rupture du jeûne, commence en avril, après le ramadan. Le timbre a été émis aujourd'hui afin qu'on puisse l'utiliser pour envoyer des vœux avant la fête. L'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice, souligne la fin du pèlerinage du Hajj à La Mecque, en Arabie saoudite, la ville musulmane la plus sacrée. En 2024, elle commence en juin.

D'une durée de plusieurs jours, les fêtes sont célébrées par plus d'un million de fidèles au Canada. Elles sont généralement synonymes de prières communes, de visites familiales, de festins partagés, de cadeaux et d'actes de charité.

Célébrer la diversité culturelle du Canada

L'émission de 2024 est le sixième timbre de l'Aïd de Postes Canada; les autres ont été émis en 2017, 2020, 2021, 2022 et 2023.

La vignette consacrée à l'Aïd fait partie des nombreuses émissions annuelles soulignant des fêtes importantes pour la population diversifiée du Canada, notamment Diwali, Hanoukka et Noël.

À propos du timbre

Le timbre a été conçu par Kristine Do, la photo prise par Maya Visnyei et le stylisme culinaire réalisé par David Grenier. Imprimée par Colour Innovations, l'émission comprend un carnet de six timbres Permanents🅪 au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à London, en Ontario.

Le timbre et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

