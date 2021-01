Le chef de file en matière de risques, de sécurité et de conformité de la chaîne d'approvisionnement occupe une position avantageuse sur le marché mondial et devrait croître à 6,8 milliards de dollars d'ici 2024; l'entreprise élargit sa portée dans l'ensemble des industries pour répondre à la demande croissante

HOUSTON, 29 janvier 2021 //CNW/ - Veriforce , la principale solution de gestion des risques et de la conformité de la chaîne d'approvisionnement mondiale, a annoncé qu'un nombre record d'entreprises, y compris certaines des plus grandes sociétés énergétiques en Amérique du Nord - parmi les endroits les plus réglementés et les plus dangereux où travailler -, se sont jointes au réseau Veriforce pour aider à cerner et à atténuer les risques de leurs chaînes d'approvisionnement. De plus, la société a pris de l'expansion dans des secteurs clés, notamment les télécommunications, la gestion des installations et la fabrication, ce qui aide les organisations à gérer les risques en évolution pour assurer la sécurité et optimiser le rendement des activités.

« La Recherche indique que la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement est devenue de plus en plus importante alors que les entreprises établissent des partenariats avec de nouveaux fournisseurs, cherchent à étendre leur portée mondiale et font face à des complexités croissantes, y compris les répercussions de la COVID-19, a déclaré Colby Lane, PDG de Veriforce. Il est difficile pour les entreprises d'assurer la sécurité et de gérer les risques liés à la continuité des activités et à la durabilité environnementale dans ce contexte. Toute omission peut avoir des conséquences désastreuses. Nous sommes fiers d'avoir élaboré la solution de gestion des risques et de la conformité de la chaîne d'approvisionnement la plus complète au monde pour les aider. »

Selon Deloitte , les entreprises qui sont prêtes à atténuer les complexités de la chaîne d'approvisionnement ont de solides relations avec les principaux fournisseurs et systèmes en place pour assurer la visibilité dans leur réseau d'approvisionnement élargi. En tant que puissance mondiale de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement, Veriforce offre la visibilité et le soutien dont les entreprises ont besoin, leur permettant de préqualifier les entrepreneurs tiers en matière de préparation à la sécurité et de surveiller leur conformité continue à partir d'une plateforme unique et puissante.

Aujourd'hui, il y a plus de 800 clients qui embauchent dans le réseau Veriforce. Dans le cadre du réseau de conformité et de risque de la chaîne d'approvisionnement le plus complet de l'industrie, ils peuvent tirer parti de la normalisation, partager les pratiques exemplaires et aider à façonner l'avenir de la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement. Ils ont accès à près de 50 000 entrepreneurs, vendeurs et fournisseurs soigneusement approuvés dans 120 pays et peuvent faire appel à plus de 9 000 fournisseurs accrédités de formation en sécurité et évaluateurs autorisés, qui fournissent des services à plus de 2,5 millions de travailleurs. Ce puissant réseau leur permet de prendre des décisions d'embauche plus sûres et de faire en sorte que les entrepreneurs commencent les travaux plus rapidement, ce qui réduit les risques et ouvre la voie à une croissance continue.

« Nous avons réduit les risques tout au long de notre chaîne d'approvisionnement grâce à notre vaste partenariat avec Veriforce, a déclaré Harris Neely, gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement, Aethon Energy, E&P et secteur intermédiaire. Veriforce offre une solution de sécurité complète à un coût raisonnable qui nous permet de gérer notre sécurité et notre conformité à partir d'une plateforme pratique et qui fournit à nos équipes l'expertise et le soutien dont elles ont besoin pour assurer la préparation de nos travailleurs en matière de sécurité. Nos entrepreneurs peuvent plus facilement et simplement assurer leur conformité. »

Une solution complète de gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement et à la conformité

En tant que seule solution de gestion des risques et de la conformité de bout en bout pour la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie, Veriforce est particulièrement bien placée pour cerner et atténuer les risques à l'échelle de l'entreprise et des travailleurs, ainsi que pour former la main-d'œuvre afin qu'elle puisse éviter les erreurs avant qu'elles ne surviennent. L'entreprise offre des solutions novatrices pour la gestion des entrepreneurs, en fournissant des données en temps réel, des analyses et des rapports pour qualifier les entrepreneurs pour les travaux et aider à cerner et à atténuer les lacunes en matière de sécurité qui pourraient mettre en danger les personnes et les activités. Elle offre aussi la qualification des utilisateurs et la formation propre aux divers défis de l'industrie.

Reconnaissance et croissance rapide

Afin de répondre aux besoins des organisations du monde entier, Veriforce a poursuivi sa croissance rapide en 2020 en acquérant ComplyWorks de Calgary, en Alberta, le principal fournisseur de solutions de gestion de la conformité au Canada, pour devenir l'un des plus grands acteurs mondiaux sur le marché de la gestion des entrepreneurs et de la conformité. CIOReview a reconnu la croissance impressionnante de Veriforce et son expertise inégalée, en choisissant l'entreprise parmi les 10 « fournisseurs de solutions de santé et de sécurité environnementales (SSE) les plus prometteurs de 2020 ».

À propos de Veriforce

Veriforce® est un chef de file reconnu dans la prestation de solutions intégrées et complètes de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement qui contribuent à assurer la sécurité des travailleurs et à optimiser le rendement des activités. La plateforme de sécurité et de conformité SaaS de la société, les pratiques d'intégrité et de vérification des données et les programmes de formation normalisés en matière de sécurité permettent aux organisations de premier plan de renforcer la sécurité et la conformité de leurs chaînes d'approvisionnement, jusqu'au niveau des travailleurs.

En août 2020, Veriforce a fait l'acquisition de ComplyWorks, une entreprise basée au Canada, créant ainsi le premier réseau mondial de gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement, composé de plus de 800 clients qui recrutent, de plus de 50 000 entreprises contractantes, de 9 000 formateurs accrédités en sécurité et évaluateurs autorisés, et de plus de 2,5 millions de travailleurs. C'est ce réseau qui fait de Veriforce le partenaire privilégié des entreprises qui s'efforcent d'assurer une main-d'œuvre indépendante sûre et qualifiée, de garder une longueur d'avance sur les risques et d'obtenir un rendement optimal. Les bureaux de l'entreprise sont situés à The Woodlands, au Texas, et à Covington, en Louisiane. Pour en savoir plus, visitez le site www.veriforce.com .

