Un succès pour la 9e édition du Circuit bleu Charles-Bruneau présenté par Pelican

315 000 $ amassés en soutien aux milliers d'enfants atteints de cancer au Québec

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est dimanche soir, sous une pluie battante, que s'est terminée la 9e édition du Circuit bleu Charles-Bruneau alors que les participants se sont rassemblés au Parc Saint-Laurent à Repentigny pour la cérémonie de clôture, après trois journées de kayak et de planche à pagaie. Partenaires, porte-paroles, ambassadeurs, enfants héros et familles ont assisté au dévoilement de la somme de 315 000$ amassée dans le cadre de l'événement.

Cérémonie de clôture du Circuit bleu Charles-Bruneau 2022 (Groupe CNW/Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau)

Les participants ont pagayé sur l'eau durant une à trois journées, afin de faire avancer la recherche sur les cancers pédiatriques, donnant ainsi espoir aux 2000 enfants atteints de cancer au Québec annuellement. Miro, 3 ans, en rémission d'un neuroblastome ; Samyra, 17 ans, en rémission d'un sarcome d'Ewing et Rania, 18 ans, en rémission d'un lymphome Hodgkinien, étaient d'ailleurs présents en tant que héros de cette 9e édition.

« Le Circuit bleu Charles-Bruneau présenté par Pelican est un événement tout spécial à mes yeux. C'est une expérience unique que celle de pagayer plusieurs kilomètres sur l'eau en compagnie d'un groupe de gens passionnés et généreux. Cette édition ne fait pas exception aux précédentes. Elle fut à la fois empreinte de beaucoup d'émotions et couronnée de succès grâce à la mobilisation de participants et donateurs qui ont à cœur de contribuer à faire une réelle différence dans la vie de milliers d'enfants et de leur famille », a souligné Paul Doucet, porte-parole de la Fondation et comédien. Et d'ajouter : merci de votre solidarité et de votre générosité.

« L'équipe de Pelican International est heureuse d'avoir participé au Circuit bleu pour une 3e année consécutive! Contribuer à cette cause tellement importante pour nous tous, tout en faisant du kayak ou de la planche à pagaie est un immense privilège. Je tiens à remercier l'équipe Pelican, nos employés qui ont pagayé sous la pluie, nos précieux partenaires, familles et amis, sans qui nous n'aurions pu atteindre notre objectif de collecte de fonds, de même que de nombreux bénévoles qui y ont mis plusieurs heures et beaucoup d'efforts pour préparer cette belle journée qui fut un grand succès ! Merci à La Fondation Charles-Bruneau pour cette opportunité de nous permettre de contribuer à un futur sans cancer pédiatrique, » a déclaré Danick Lavoie, président et chef de la direction de Pelican International.

Depuis le début de l'été, ce sont près de 5,5 M$ qui ont été amassés lors des événements organisés par la Fondation Charles-Bruneau. Le Tour CIBC Charles-Bruneau, la Coupe Charles-Bruneau présentée par IGA et le Circuit bleu Charles-Bruneau présenté par Pelican ont tous connu un énorme succès grâce à une communauté mobilisée et déterminée à guérir les enfants atteints de cancer au Québec.

La Fondation Charles-Bruneau tient à remercier chaleureusement tous les pagayeurs qui ont répondu « présent » afin de soutenir les familles touchées par le cancer d'un enfant.

Le Circuit bleu Charles-Bruneau 2022 en chiffres

Somme amassée : 315 000 $

amassée : Cette 9 e édition a eu lieu du 16 au 18 septembre 2022

a eu lieu Deux parcours : Le Classique (38, 32 ou 34 km en 1 jour, vendredi, samedi et dimanche) et

Le Petit Bleu (17 ou 13 km en 1 jour, vendredi et dimanche)

(38, 32 ou 34 km en 1 jour, vendredi, samedi et dimanche) et (17 ou 13 km en 1 jour, vendredi et dimanche) Près de 170 participants et 15 équipes

et 3 jeunes héros : Miro, 3 ans, Samyra, 17 ans et Rania, 18 ans.

: Miro, 3 ans, Samyra, 17 ans et Rania, 18 ans. Depuis ses débuts, l'événement a remis près de 2 000 000 $ pour la recherche en hémato-oncologie pédiatrique.

Merci à tous ceux qui ont participé au grand succès de cette 9e édition du Circuit bleu

Merci à tous les partenaires, bénévoles et autres intervenants qui ont participé de près ou de loin au grand succès de cette 9e édition du Circuit bleu Charles-Bruneau.

La Fondation Charles-Bruneau tient à souligner la générosité remarquable des équipes et des entreprises ayant amassé des sommes importantes, dont Pelican qui, à elle seule, a amassé un montant de 171 241,90$.

Pour plus d'information sur l'événement, visitez le circuitbleu.charlesbruneau.qc.ca.

Le cancer pédiatrique au Québec

Chaque jour au Québec, un enfant reçoit un diagnostic de cancer.

au Québec, un enfant reçoit un diagnostic de cancer. Chaque semaine au Québec, un enfant décède des suites d'un cancer.

au Québec, un enfant décède des suites d'un cancer. Un enfant sur 400 est frappé par le cancer avant l'âge de 15 ans.

est frappé par le cancer avant l'âge de 15 ans. Plus de la moitié des enfants ont moins de 5 ans au moment du diagnostic.

au moment du diagnostic. Les taux de guérison des principaux cancers se situent aujourd'hui à plus de 80 %.

Pour faire un don et revoir les pagayeurs en action

Le grand public peut encore témoigner de son appui envers les pagayeurs et la cause des enfants atteints de cancer en faisant un don au circuitbleu.charlesbruneau.qc.ca/faire-un-don.

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

Depuis 1990, la Fondation Charles-Bruneau a pour mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer de meilleures chances de guérison. À la suite d'investissements de plus de 40 M$, des Unités Charles-Bruneau spécialisées ont pu être mises sur pied au sein des quatre centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec, soit au CHU Sainte-Justine, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et au CHU de Québec-Université Laval. Avec les engagements annoncés en 2021, les sommes octroyées en recherche totaliseront 55 M$ depuis la création de la Fondation, faisant d'elle le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

SOURCE Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau

Renseignements: Marie-Claude Lachance, Directrice communications et marketing, Fondation Charles-Bruneau, C 514 219-6350, E [email protected]