Un succès pour la 3e édition du Forum Adoption Québec

L'événement, qui a réuni près de 170 experts et acteurs de l'adoption à Lévis,

souligne des avancées majeures dans le domaine, à quelques jours

de l'entrée en vigueur des nouvelles mesures découlant du projet de loi no 2.

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - La 3e édition du Forum Adoption Québec a marqué un tournant décisif en rassemblant divers acteurs pour une concertation sans précédent visant à améliorer les pratiques et à développer une nouvelle culture de l'adoption au Québec. Organisé par le Comité de concertation adoption Québec (COCON adoption), cet événement a permis de réunir des experts de tous horizons, des professionnels de l'adoption, des familles adoptives et des représentants des organismes de protection de l'enfance et du secteur postadoption et retrouvailles, témoignant d'une diversité inégalée d'expertises.

Au centre, l’animatrice de l’atelier sur la recherche des origines accompagnée des présentatrices. Dans l’ordre, de gauche à droite : Vincent Graton, maître de cérémonie du Forum, Marie Simard, coordonnatrice du COCON adoption, Noémie Desbois, travailleuse sociale, adjointe clinique, service Adoption, antécédents et retrouvailles, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, et experte clinique au sein de l’équipe de soutien à l’implantation du projet de loi no 2, Amélie Poirier-Rousseau, coordonnatrice provinciale et chargée d’implantation pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, CISSS de la Montérégie-Est, Caroline Fortin, présidente et coordonnatrice provinciale du Mouvement Retrouvailles, Julie Goyette-Bouchard, psychoéducatrice et coordonnatrice de l’adoption et de la recherche des origines nationales, Secrétariat aux services internationaux à l’enfant (SASIE), Marie-Lyne Bergeron, conseillère à la recherche des origines, SASIE, et Jean-Simon Gosselin, ex-commissaire à la Commission spéciale sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ) (Crédit photo : Patrick Deslandes) (Groupe CNW/Comité de Concertation Adoption Québec) L’animatrice de l’atelier sur l’intérêt supérieur des enfants dans les pratiques d’adoption accompagnée des présentateurs. Dans l’ordre, de gauche à droite : Vincent Graton, maître de cérémonie, Marie Simard, coordonnatrice du COCON adoption, Geneviève Pagé, professeure au Département de travail social de l’Université du Québec en Outaouais et directrice scientifique de l’Équipe de recherche sur le placement et l’adoption en protection de la jeunesse, Christine Mantha, spécialiste en activités cliniques, Soutien à la pratique professionnelle et service de psychologie, CISSS de l’Outaouais, Stéphanie Higden, chef de service, Familles d’accueil et continuum projet de vie, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Mylène Raymond, travailleuse sociale, service Application des mesures, Direction de la protection de la jeunesse, CISSS de l’Outaouais, Jean-Simon Gosselin, ex-commissaire à la CSDEPJ, et Jean-Philippe St-Louis, coordonnateur à la directrice provinciale, Révision, adoption et recherche d’antécédents et retrouvailles, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (Crédit photo : Patrick Deslandes) (Groupe CNW/Comité de Concertation Adoption Québec)

La concertation au cœur du Forum Adoption Québec a favorisé des échanges fructueux, permettant d'exposer des pratiques innovantes et des approches nouvelles pour mieux répondre aux besoins des enfants, des familles et des adultes adoptés. Vincent Graton, comédien et animateur, a animé les discussions en mettant en lumière les dernières recherches scientifiques, ainsi que les panels sur la parentalité adoptive et les enjeux actuels de l'adoption. Les participants ont également assisté à deux ateliers traitant de sujets qui ont fait les manchettes depuis quelques mois, soit la recherche des origines et l'intérêt supérieur des enfants dans les pratiques d'adoption.

« Cette édition du Forum Adoption Québec est particulièrement significative avec l'entrée en vigueur imminente de nouvelles mesures issues du projet de loi no 2, qui enchâsse le droit à la connaissance des origines dans la Charte des droits et libertés de la personne », souligne Caroline Fortin, présidente du Mouvement Retrouvailles et porte-parole du COCON adoption, qui s'est longtemps battue pour faire reconnaître les droits des personnes adoptées.

« Aujourd'hui, grâce à la participation active de tous les intervenants, le Forum Adoption Québec a jeté les bases d'une nouvelle culture de l'adoption axée sur le respect, la compréhension et l'accompagnement de la triade adoptive », poursuit Caroline Fortin. « Les échanges et les ateliers du Forum ont permis de dégager des pistes d'action concrètes pour renforcer les pratiques en matière d'adoption, ce qui démontre l'importance de la concertation et de la collaboration entre les différents intervenants. Nous avons démontré, une fois de plus, l'importance de la diversité des expertises pour enrichir le débat et proposer des solutions adaptées aux réalités complexes de l'adoption. »

En termes d'actions pour soutenir l'amélioration des pratiques, le COCON adoption Québec souligne également l'importance de contribuer au développement des connaissances scientifiques. Pour la première fois au Québec, une recherche de grande envergure, financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, se déroule actuellement pour brosser un portrait inédit des réalités de l'adoption québécoise. Des membres de la triade adoptive sont activement recherchés pour participer à cette étude. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous au https://adoptionquebecoise.ca

Enfin, le COCON adoption Québec salue la création d'un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Ce nouveau pas en avant est perçu comme une avancée significative pour la protection des droits des enfants. « Nous sommes heureux de cette initiative et comptons faire du commissaire un allié précieux pour appuyer nos recommandations. Il est essentiel de positionner l'adoption comme la solution la plus stable lorsqu'il s'agit de repenser le parcours de vie des enfants », indique Marie Simard, coordonnatrice du comité.

À propos du Comité de concertation adoption Québec

Sous la coordination de la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ), le Comité de concertation adoption Québec (COCON adoption) réunit chercheurs et organismes, dont la mission est le mieux-être de la triade adoptive. Il regroupe cinq organismes, soit l'Association des parents adoptants du Québec (APAQ), l'Association Emmanuel, L'Hybridé, le Mouvement Retrouvailles et RAIS - Ressource Adoption. Il compte également sur l'appui d'un partenaire de recherche engagé, soit l'Équipe de recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse (ERPAPJ). Le COCON adoption Québec encourage l'échange, la concertation et la défense des intérêts des parents d'origine et adoptifs, ainsi que ceux des personnes adoptées.

Lien connexe : https://coconadoption.ca/

SOURCE Comité de Concertation Adoption Québec

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevues : Maryse Lafrenière, 514 647-9853, [email protected]