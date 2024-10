DPJ de la Mauricie et du Centre-du-Québec sous tutelle - Le COCON adoption Québec réaffirme l'importance des processus cliniques rigoureux en adoption

MONTRÉAL, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Le Comité de concertation adoption Québec (COCON adoption) réagit à la mise sous tutelle de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Mauricie et du Centre-du-Québec et au dossier « Faussetés et omissions à la DPJ » publié, mercredi dernier, dans le quotidien La Presse. Ces événements mettent en lumière, une fois de plus, l'urgence de renforcer la formation et l'accompagnement des intervenants, ainsi que la nécessité de constituer des équipes dédiées pour garantir des projets de vie adaptés aux enfants vulnérables.

Selon La Presse, des enfants auraient été enlevés de leur famille sur la base d'informations fausses ou incomplètes pour être placés en vue d'être adoptés.

Pour le COCON adoption, il est essentiel que l'évaluation des capacités parentales, des besoins de l'enfant, ainsi que l'accompagnement des parents d'origine et l'évaluation des postulants au programme banque-mixte se fassent selon des processus rigoureux. Ces étapes, bien que longues et complexes, sont fondamentales pour garantir que chaque décision respecte l'intérêt supérieur de l'enfant, et ce, à tous les niveaux d'intervention.

Depuis trois ans, le Forum Adoption Québec, organisé par le COCON adoption, représente une plateforme clé pour le partage des meilleures pratiques en matière d'adoption. Il rassemble divers acteurs de l'écosystème de l'adoption - organismes, professionnels, chercheurs, décideurs et intervenants - afin de promouvoir les avancées et initiatives novatrices qui visent à améliorer les services destinés à la triade adoptive (enfants, parents adoptants et d'origine). L'importance d'investir dans la pérennité et le partage expérientiel des équipes est un message que l'on entend depuis ces trois dernières années. Il serait grand temps que ce cri du cœur des intervenants soit entendu et pris au sérieux, pour le bien-être de toutes les parties.

