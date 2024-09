Un soutien financier de 50 000 $ pour la construction d'un centre de jour spécialisé en soins palliatifs

SAINT-JÉRÔME, QC, le 29 sept. 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonce qu'une aide financière de 50 000 $ sera remise à la Fondation Pallia-Vie afin de soutenir la construction d'un tout premier centre de jour spécialisé en soins palliatifs dans la région des Laurentides.

Ce montant est versé dans le cadre de la nouvelle campagne de financement de l'organisme, qui vise à amasser 5 millions $ pour réaliser ce projet. L'apport des centres de jour est important dans l'offre de service des maisons de soins palliatifs. Ces services contribuent à favoriser le maintien à domicile de la personne en soins palliatifs et de fin de vie le plus longtemps possible, si c'est ce qu'elle désire.

« Pallia-Vie joue un rôle important auprès de nombreuses familles dans la région des Laurentides en offrant gratuitement des services d'accompagnement d'une grande qualité aux personnes en soins palliatifs et de fin de vie ainsi qu'aux personnes proches aidantes. Le projet de centre de jour vise à bâtir un milieu empreint d'humanité et à répondre aux nombreux besoins de ces personnes, qu'ils soient physiques, émotionnels, sociaux ou spirituels. Nous sommes fiers d'y contribuer. Lors de ma visite, j'ai été touchée par la douceur des lieux et les petites attentions de l'équipe et des bénévoles. À cet effet, je les remercie pour leur dévouement et leur compassion, qui font une énorme différence pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Le Centre de jour spécialisé en soins palliatifs de Pallia-Vie, soutenu par le CISSS des Laurentides, est un projet issu de la communauté. Il sera construit pour la communauté laurentienne et s'inscrit parfaitement dans le plan d'action ministériel 2020-2025 pour un accès équitable à des soins palliatifs. Ce don de 50 000 $, versé dans le cadre de notre campagne Être présent, démontre l'endossement par la ministre Bélanger et reflète un soutien concret aux besoins exprimés par notre clientèle. Il nous permettra non seulement de poursuivre notre mission de proximité, mais d'élargir notre gamme de soins et de services, avec encore plus de retombées tant pour la clientèle que pour les personnes proches aidantes. »

Yannie Méthot, directrice générale de Pallia-Vie et de la Fondation Pallia-Vie

Depuis plus de 40 ans, Pallia-Vie offre un accompagnement unique et sans frais aux personnes atteintes d'un cancer ou d'une maladie dégénérative dont l'issue est terminale, ainsi qu'à leurs proches. À ce jour, plus de 15 000 personnes de la région des Laurentides ont bénéficié du soutien de l'équipe de professionnelles et professionnels de la santé et des bénévoles de Pallia-Vie.

Pour en savoir plus sur l'organisme, sa mission et sa Fondation : www.pallia-vie.ca

