Un soutien en santé psychologique pour le personnel de la sécurité publique

QUÉBEC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce un financement de 750 000 $ pour assurer le maintien des services cliniques du PSPNET destinés au personnel du domaine de la sécurité publique.

Développé par une équipe de cliniciens et de chercheurs du centre de recherche de l'Université de Régina, le PSPNET offre des services de psychothérapie en ligne répondant aux besoins des pompiers, des policiers, des agents de services correctionnels, des ambulanciers, des télécommunicateurs d'urgence, etc. Il s'agit d'un des seuls organismes offrant des services cliniques adaptés au contexte et à la réalité du personnel de la sécurité publique québécoise.

Citation :

« Nous avons à cœur de prendre soin de ceux et celles qui travaillent au quotidien pour nous protéger, dans des conditions souvent difficiles et imprévisibles. Le fait de porter un uniforme ne met personne à l'abri du stress psychologique, au contraire, et c'est pourquoi je trouve très important d'offrir des services de santé adaptés à leurs besoins particuliers. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le ministère de la Sécurité publique a reçu de nombreux témoignages sur la pertinence du PSPNET, notamment de la part de municipalités, de l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec et de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec.

Dans le cadre du Budget 2022-2023, le ministère de la Sécurité publique a obtenu 2,9 M$ sur cinq ans pour la mise en place d'un continuum de services permettant d'assurer un filet de sécurité pour les policiers en détresse psychologique. Parmi les mesures mises en place, il y a : le développement, par le biais de formations offertes par l'ENPQ, d'un réseau provincial de pairs aidants, pour un total de 721 794 $; le développement d'un programme de formation pour les psychologues et les professionnels de la relation d'aide œuvrant auprès des policiers, pour lequel l'ENPQ recevra 1 655 763 $; le soutien financier de l'organisme La Vigile pour bonifier son offre de services à l'ensemble de la communauté policière relativement à sa ligne d'écoute 24 heures/24, 7 jours/7 à raison de 100 000 $ par année pour un total de 500 000 $.



Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le PSPNET

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source: Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]