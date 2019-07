Un soutien de plus de 147 000$ est accordé à Ateliers créatifs Montréal pour préserver des ateliers d'artistes du Mile-Ex pour une période de 30 ans

MONTRÉAL, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications posent un geste concret en faveur de la pérennité des ateliers d'artistes montréalais en octroyant un soutien de plus de 147 000$ à Ateliers créatifs Montréal pour la sauvegarde d'ateliers d'artistes dans le quartier Mile-Ex. L'aide financière accordée au gestionnaire immobilier est ponctuelle et provient de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

Le montant accordé permettra à cet organisme sans but lucratif, spécialisé dans la gestion immobilière, de prendre en charge et de protéger 80 000 pieds carrés d'espaces créatifs, dont 55 000 pieds carrés d'ateliers d'artistes, situés au 305, rue Bellechasse, en bordure du quartier Mile-Ex. Ateliers créatifs Montréal et le propriétaire de l'immeuble, qui héberge les ateliers d'artistes, sont en voie de conclure une entente d'usufruit de 30 ans permettant entre autres de protéger les quelque 150 artistes qui y travaillent contre d'éventuelles hausses de loyer importantes au cours des prochaines années.

Rappelons que l'immeuble est situé dans un quartier central en pleine effervescence, qui accueille le pôle de l'intelligence artificielle. La valeur du marché immobilier est à la hausse entraînant une augmentation des loyers et parfois l'éviction des artistes qui louent des espaces pour la création. L'aide financière d'aujourd'hui permettra au gestionnaire immobilier d'absorber les coûts pour l'achat d'équipements et les honoraires professionnels au cours de la première année. Ateliers créatifs Montréal atteindra par la suite l'équilibre financier en proposant aux artistes locataires de légères augmentations de loyer.

« Le soutien financier accordé aujourd'hui à Ateliers créatifs Montréal vise à assurer la pérennité d'ateliers d'artistes. C'est un modèle d'affaires que nous souhaitons voir se reproduire davantage entre les propriétaires d'immeubles et les organismes sans but lucratif, car il permet de maintenir des espaces créatifs adéquats, abordables et à l'abri de hausses de loyer démesurées dans des quartiers recherchés », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous posons aujourd'hui un geste concret et proactif afin de préserver des espaces créatifs abordables, à la hauteur des attentes des artistes. Je rappelle que nous avons mis sur pied un comité de travail en vue d'élaborer une stratégie visant le développement et la protection des ateliers d'artistes C'est une priorité pour notre Administration municipale d'augmenter le nombre de pieds carrés voués aux ateliers d'artistes. Nous nous assurons ainsi de réunir les meilleures conditions en faveur de la création artistique », a conclu Magda Popeanu, vice-présidence et responsable de la culture et de la diversité montréalaise au comité exécutif de la Ville de Montréal.



Citation d'Ateliers créatifs Montréal

« Les nombreuses nouvelles menaces qui ont éclatés au grand jour l'automne dernier en matière de maintien d'ateliers d'artistes abordables à Montréal révèlent un phénomène complexe lié au développement de la métropole. Les solutions ne pourront venir d'un seul canal mais plutôt en mettant autour de la table l'ensemble des acteurs concernés. C'est ce qui se passe au 305 Bellechasse où les propriétaires, les artistes et notre organisme ont travaillé activement et en toute transparence pour trouver une entente qui soit acceptable par tous et viable financièrement. Cet équilibre est fragile d'où l'importance du soutien octroyé par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, a souligné Gilles Renaud, directeur général d'Ateliers créatifs Montréal. Il s'agit d'un geste majeur qui reconnait l'importance du travail des créateurs à Montréal et au Québec. »

