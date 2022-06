Un soutien de 400 000 $ pour bonifier l'offre touristique de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, a annoncé, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, l'attribution d'une aide financière de 400 000 $ à l'entreprise Tadoussac autrement de La Haute-Côte-Nord pour appuyer la construction d'un navire d'excursion aux baleines. Ce soutien est attribué sous forme de prêt dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT).

Cette aide financière permettra à l'entreprise Tadoussac autrement d'offrir des excursions sur un navire doté d'une plus grande capacité d'accueil. Cela favorisera la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent ainsi que le tourisme lent (slow tourism) dans la région de la Côte-Nord.

Citations :

« Aujourd'hui, nous avons encore une fois la preuve que notre gouvernement est présent pour soutenir l'industrie touristique et sa relance. Cette annonce démontre notre volonté de consolider la position du Québec en tant que destination unique et attrayante, et de veiller à son rayonnement à l'international. Des projets comme celui de l'entreprise Tadoussac autrement représentent des investissements importants pour assurer le développement des attraits touristiques du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis vraiment fier d'annoncer l'importante aide financière accordée par notre gouvernement à Tadoussac autrement, une entreprise de la région de la Côte-Nord. Ce financement permettra de construire un nouveau navire d'excursion aux baleines, qui accueillera encore plus de passagers! Il s'agit d'un attrait touristique inspirant, car il met en valeur la richesse de la région ainsi que le fleuve Saint-Laurent et sa faune. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Doté d'une capacité d'accueil de 36 personnes, le nouveau navire sera mieux adapté au fleuve et à ses intempéries.

Le PADAT, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement, poursuit les objectifs suivants :

encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique québécoise;



assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec;



stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 514 962-0758; Renseignements : Gabrielle Vachon, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3476