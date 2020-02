Un soutien de 2,6 M$ pour les initiatives sélectionnées à la suite de l'appel de projets du programme Échange entre les générations

QUÉBEC, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Au terme de l'appel de projets du programme Échange entre les générations, un total de 49 initiatives, à travers le Québec, pourront être mises sur pied, grâce à un soutien financier gouvernemental de 2 649 000 $. L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, Samuel Poulin, était fier d'annoncer, aujourd'hui, le nombre de projets retenus.

Rappelons que le Secrétariat à la jeunesse a lancé, en septembre 2019, un appel de projets qui visent à favoriser le dialogue intergénérationnel, lequel répond à la préoccupation quant à l'équité de traitement entre les générations exposée dans la Politique québécoise de la jeunesse 2030 du gouvernement du Québec. Cet appel de projets répond aussi au programme Échanges entre les générations, qui vise à encourager l'émergence d'initiatives appuyant les liens entre les jeunes et les aînés.

Ainsi, les projets retenus s'inscrivent directement dans les objectifs poursuivis par le Secrétariat. Ces objectifs sont, d'une part, de faciliter l'établissement de relations intergénérationnelles positives et enrichissantes entre les jeunes et les aînés et, d'autre part, de contribuer à la mise sur pied d'activités de mentorat, de maillage et de transfert d'expertise et de connaissances.

Citations :

« Prenez la curiosité et l'audace d'une génération, ajoutez-y l'expérience d'une autre et vous obtiendrez des idées tout à fait prometteuses. Le programme Échange entre les générations, c'est exactement cela. C'est cette combinaison plus que gagnante qui, encore cette année, donnera lieu à des projets géniaux qui contribueront à nous outiller, comme société, à relever les défis et à saisir les occasions qui se présenteront à nous. Les initiatives retenues, cette année, sont particulièrement inspirantes, et j'ai bien hâte d'être témoin de leur mise en œuvre. Je félicite tous les organismes sélectionnés et leur souhaite un immense succès. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« Je suis ravie de l'enthousiasme qu'a suscité l'appel de projets du programme Échange entre les générations. Près de cinquante de ces idées pourront prendre forme. En plus de permettre à nos aînés de rester en contact avec la jeunesse, les projets intergénérationnels donnent lieu à des réalisations franchement inspirantes pour l'ensemble de la collectivité. Je suis emballée par la perspective d'assister à la concrétisation de ces idées qui, grâce au talent et à la créativité de deux générations qui se sont unies, entraîneront quelque chose de grand. Bravo et bon succès aux projets retenus! »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pour en savoir plus sur l'appel de projets du programme Échange entre les générations :

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/programme-echange-generations.asp

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Nadia Talbot, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 581 999-1284, [email protected]

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/