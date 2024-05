TORONTO, le 1er mai 2024 /CNW/ - À l'occasion du mois de mai, Mois de la santé visuelle, la Société canadienne d'ophtalmologie, autorité nationale en matière de soins oculovisuels au Canada, a publié un nouveau sondage visant à évaluer la connaissance, la compréhension et les préoccupations des Canadiens en matière de santé oculovisuelle.

Connaissance qu'ont les Canadiens des maladies oculaires

Parmi les quatre principales maladies oculaires touchant la vision, les cataractes et le glaucome demeurent les plus connues des Canadiens. Deux tiers (65 %) des répondants au sondage connaissent les cataractes - une légère augmentation par rapport à 62 % en 2022, et plus de la moitié d'entre eux (53 %) connaissent le glaucome - une augmentation par rapport à 47 % en 2022.

Toutefois, il est nécessaire de mieux faire connaître les autres maladies oculaires. Moins de la moitié (41 %) des Canadiens savent ce qu'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), malgré qu'elle soit l'une des principales causes de la perte de vision chez les personnes de plus de 55 ans et qu'elle touche environ 2,5 millions de Canadiens. Un moins grand nombre de Canadiens (25 %) connaissent la rétinopathie diabétique, qui peut toucher les personnes atteintes de diabète.

« Alors que la population canadienne connaît de mieux en mieux les quatre principales maladies oculaires, il est nécessaire de poursuivre l'éducation afin d'encourager les soins proactifs », déclare le Dr Phil Hooper, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. « Si le sondage révèle une connaissance accrue, il met également en évidence des préoccupations importantes et des symptômes alarmants ressentis par les Canadiens au cours des deux dernières années, soulignant la nécessité d'une éducation complète en matière de santé oculaire et d'examens de la vue réguliers. »

Préoccupations à l'égard de la santé oculaire et symptômes touchant les yeux et la vision des Canadiens



Quand il est question de leur santé oculaire, la majorité des Canadiens (81 %) sont préoccupés ou ont éprouvé au moins un facteur concernant leurs yeux et leur vision. Le temps excessif passé devant un écran (53 %), l'exposition au soleil ou aux rayons UV (53 %) et des facteurs environnementaux comme la fumée des feux de forêt et la pollution (36 %) constituent les trois principales préoccupations. Les Canadiens qui résident en Colombie-Britannique (49 %) et en Alberta (44 %) sont directement plus préoccupés par les facteurs environnementaux que ceux de l'Est du pays.

D'autres préoccupations ou symptômes vécus incluent les médicaments pouvant provoquer des symptômes ayant une incidence sur la vision (c.-à-d., perte de vision, effet de flou, etc.) (26 %), les blessures oculaires au travail (c.-à-d., projection de débris, brûlures causées par des produits chimiques, etc.) (24 %) et les blessures oculaires durant la pratique d'un sport (c.-à-d., hockey, racquetball, squash, etc.) (20 %).

Yeux secs, irrités et qui piquent en raison du temps d'écran (34 %)

Maux de tête ou fatigue oculaire en raison du temps d'écran (30 %)

Sensibilité à la lumière (29 %)

Vision floue (27 %)

Larmoiement excessif ou yeux larmoyants (26 %)

Halos autour des lumières (17 %)

Rougeur ou gonflement des yeux (16 %)

Faire progresser la santé oculaire grâce aux innovations

En ce qui concerne les innovations en matière de santé oculaire que les Canadiens souhaiteraient voir se multiplier, un meilleur accès aux soins oculaires (51 %) et des traitements plus efficaces pour les maladies oculaires (48 %) arrivent en tête de liste, tandis que près de quatre Canadiens sur dix (37 %) souhaiteraient des traitements moins invasifs pour les maladies oculaires. Peu de Canadiens souhaitent l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) comme moyen plus efficace de détecter les problèmes de vision et les maladies oculaires (19 %), ainsi que des examens virtuels de la vue (18 %).

Pour en savoir plus sur les quatre principales maladies oculaires et obtenir des renseignements sur la santé oculaire en général, visitez voirlespossibilites.ca.

À propos du sondage

Un sondage en ligne a été réalisé auprès de 1605 Canadiens âgés de 18 ans et plus entre le 22 et le 24 mars 2024 à l'aide du panel en ligne de Léger. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c.-à-d., un panel Web dans le cas présent). Toutefois, à titre comparatif, un échantillon aléatoire de 1605 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,4 %, 19 fois sur 20. Le panel en ligne de Léger compte environ 400 000 membres à l'échelle nationale et a un taux de rétention de 90 %.

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada. En tant que médecins et chirurgiens ophtalmologistes, ses membres veillent à ce que la population canadienne reçoive les meilleurs soins oculaires médicaux et chirurgicaux possible, en encourageant la poursuite de l'excellence en ophtalmologie et en procurant des services de soutien à nos membres en exercice. La SCO regroupe plus de 900 ophtalmologistes et 200 médecins résidents en ophtalmologie. Nous collaborons avec le gouvernement, d'autres sociétés de surspécialité nationales et internationales, nos collectivités universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et sociétés affiliées et d'autres professionnels des soins oculaires et groupes de patients pour promouvoir une politique en matière de santé oculaire et visuelle au Canada. La SCO est prestataire agréée et primée de développement professionnel continu (DPC) dans le cadre du programme du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Elle est en outre affiliée à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour de plus amples renseignements, visitez le site cos-sco.ca.

