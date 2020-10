Depuis ses débuts, Kamik conçoit des modèles durables et confortables pour affronter le climat du Québec et inciter les familles à jouer dehors, beau temps, mauvais temps.

Le développement durable au cœur des préoccupations d'achat des Québécois

D'après le sondage commandé par Kamik, les Québécois se soucient également de l'environnement lorsque vient le moment d'acheter leurs bottes d'automne et d'hiver. Soixante-deux pour cent (62 %) des répondants ont indiqué être en accord avec l'affirmation suivante : « L'environnement me tient à cœur c'est pourquoi je choisis des bottes durables et écoresponsables pour chausser ma famille ».

Une tendance qui va de pair avec les activités de développement durable de Kamik, qui sont au centre des valeurs et de l'ADN de la marque.

Voici quelques faits saillants :

100 % du caoutchouc rejeté pendant la production est recyclé et utilisé dans la fabrication de nouveaux produits. Kamik recycle maintenant assez de caoutchouc pour produire 360 000 paires de bottes noires par année.

La majorité des feutres Kamik sont faits de bouteilles d'eau recyclées. Au cours des cinq dernières années, Kamik a recyclé l'équivalent de 15 millions de bouteilles d'eau pour créer ses doublures amovibles en feutres.

Kamik vise l'exploitation d'une usine « zéro déchet » à Montréal.

Des boîtes aux étiquettes, en passant par le papier de soie, les composants d'emballage de Kamik sont faits de pâte recyclée et sont entièrement recyclables.

À PROPOS DU SONDAGE DE KAMIK

Une étude provinciale commandée par Kamik a été réalisée du 18 au 21 septembre 2020 auprès de 1 006 Québécois, âgés de 18 ans et plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Les participants ont accepté de répondre à un sondage sur leurs habitudes d'achat en ce qui a trait aux bottes d'automne et d'hiver. Le sondage a été mené par la firme Léger, au nom de Kamik.

À PROPOS DE KAMIK

Kamik est un chef de file de la fabrication de chaussures et de vêtements qui s'est donné comme mission de réintégrer les moments de plaisir que le jeu libre extérieur procure dans la vie des familles du monde entier. Fidèle à ses 120 années de tradition canadienne, Kamik entretient un lien spécial avec la nature et conçoit une gamme complète de chaussures et de vêtements confortables et polyvalents pour toute la famille. Genfoot, la société mère de Kamik oeuvrant en Amérique du Nord depuis 1898, a des usines au Québec, en Ontario et au New Hampshire. Les chaussures de Kamik sont offertes dans plus de 10 000 établissements dans plus de 40 pays. Apprenez-en plus sur www.kamik.com et suivez Kamik sur Facebook, Twitter et Instagram.

