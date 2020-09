Plus de 90 % des étudiants chinois inscrits ce semestre pensent que les frais de scolarité devraient être réduits en raison de l'augmentation de l'apprentissage en ligne.

TORONTO, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Alors que nous subissons toujours les répercussions de la pandémie de COVID-19, le mécontentement et l'incertitude gagnent les étudiants chinois qui ont accepté des offres d'études dans les universités canadiennes en 2020. Easy Group a interrogé près de 400 de ces étudiants. Bien que la majorité d'entre eux prévoient toujours s'inscrire, ils se sont déclarés profondément préoccupés par les nouvelles réalités de la vie universitaire.

Plus de la moitié des répondants au sondage ne se rendront pas au Canada cette année, même s'ils se sont inscrits. Dans cette nouvelle réalité, près de 70 % des répondants se montrent réticents à l'idée de l'apprentissage en ligne. En fait, seulement 10 % des étudiants sont satisfaits du transfert des cours en ligne. Un grand nombre d'entre eux s'inquiètent de l'incidence que la COVID-19 aura sur leur expérience de la vie sur le campus.

Par conséquent, plus de 90 % des répondants pensent que les universités devraient réduire leurs frais de scolarité. À l'heure actuelle, les étudiants étrangers, dont les étudiants chinois constituent une part importante, représentent la moitié des recettes provenant des frais de scolarité dans les écoles du Canada.

Jacky Zhang, PDG et cofondateur d'Easy Group, a déclaré : « La fierté qui découle d'une éducation canadienne est une raison importante pour laquelle les étudiants chinois viennent étudier et apprendre ici, mais la possibilité de s'imprégner d'une nouvelle langue et d'une nouvelle culture constitue l'un des aspects les plus attrayants. La COVID-19 a complètement transformé l'expérience de tous les étudiants, mais les universités devraient tenir compte de l'impact unique qu'a eu la pandémie sur leurs étudiants étrangers, qu'ils choisissent de venir au Canada ou de rester chez eux ce semestre. »

Ce qui est inquiétant, c'est que près de 80 % des élèves interrogés par Easy Group n'avaient reçu aucune communication de leur école ou avaient été contactés, mais ne croyaient pas que l'information qu'ils avaient reçue était utile.

M. Zhang a poursuivi : « Les universités sont elles-mêmes soumises à des pressions intenses, mais elles doivent prendre le temps d'écouter leurs étudiants internationaux, dont beaucoup se sentent confus et dépassés. L'établissement d'une relation de confiance est indispensable. Au-delà de leur simple contribution financière, l'apport culturel et académique de ces étudiants est inestimable pour les campus partout au pays. »

Easy Group a inclus dans le rapport d'enquête complet des recommandations pour les universités canadiennes qui s'efforcent de comprendre et d'aider leurs étudiants étrangers. Veuillez consulter le rapport complet à www.easygroup.ca.

À propos d'Easy Group

Easy Group a été fondé à Toronto en 2014 en tant que meilleur service de tutorat en classe pour les étudiants étrangers. En quelques années seulement, l'entreprise a offert des services en ligne à plus de 170 000 candidats, étudiants et diplômés universitaires et a servi plus de 100 000 clients hors ligne dans nos campus physiques. Notre présence s'est étendue du Canada, où nous sommes présents dans 11 des écoles les plus prestigieuses du pays, jusqu'aux États-Unis, en Chine et au Royaume-Uni.

Forte d'une compréhension approfondie des pratiques d'apprentissage et d'un engagement à adopter la technologie, l'entreprise offre maintenant une plateforme holistique d'éducation et de développement personnel qui guide ses clients à toutes les étapes de leurs études à l'étranger. Le soutien offert par Easy Group est très vaste : de la présentation d'une demande d'admission à l'université, aux études supérieures et à un emploi, jusqu'à l'intégration à une nouvelle communauté et l'élimination des obstacles culturels.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://www.easygroup.ca/.

