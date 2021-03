Devenir un véritable milliardaire des battements de cœur prend une valeur jamais vue, car les Canadiens semblent déjà prendre l'initiative de réévaluer et de réinvestir leur temps. Pour appuyer la campagne, Stella Artois Canada a publié les résultats d'un sondage Ipsos, au moment du premier anniversaire des premiers confinements en raison de la pandémie de COVID-19 dans tout le pays. De toute évidence, ce changement significatif pour notre vie a modifié l'avis des Canadiens quant aux personnes et aux choses véritablement importantes dans leur vie. La campagne Un cœur milliardaire incite les Canadiens à repenser à leurs valeurs personnelles, de manière à pouvoir réinvestir leur temps en faveur des choses les plus importantes. Pour soutenir davantage la campagne mondiale, Stella Artois collabore avec Lenny Kravitz, musicien rock lauréat de plusieurs Grammy Awards, dans une publicité 360 intitulée Un cœur milliardaire .

« La vie est courte. En moyenne, une personne aura 2,5 milliards de battements de cœur dans sa vie. Chaque personne est spéciale et devrait être traitée comme tel, a déclaré Lenny Kravitz. C'est un message très puissant qui arrive à un moment très spécial, auquel tout le monde prend une pause pour s'émerveiller devant les véritables richesses de la vie - notre temps passé les uns avec les autres. »

Le sondage a révélé des renseignements sur les consommateurs à l'appui du thème de la campagne Un cœur milliardaire. Les répondants ont affirmé qu'ils accordent plus d'importance aux amis et à la famille, aux passe-temps et au temps passé à l'extérieur, et moins à leur vie professionnelle, depuis le début de la pandémie.

Conclusions du sondage :

Moins de Canadiens (19 %) affirment maintenant que leur travail est leur priorité qu'avant la pandémie de COVID-19 (26 %)

31 % des personnes interrogées prennent des mesures pour mettre en priorité leurs relations avec leurs amis et la famille

1 répondant sur 3 mentionne faire plus d'appels vidéo ou d'activités avec ses proches

Au moment où le premier confinement en raison de la pandémie date remonte à il y a près d'un an, Stella Artois Canada encourage tout le monde à prendre une pause et à envisager d'investir ses battements de cœur pour les gens et les collectivités qui comptent le plus, car ce sont eux, en réalité, qui sont notre richesse. Pour ce faire, il est possible d'utiliser la plateforme Ralliement pour les restaurants, qui soutient les collectivités canadiennes et les restaurants locaux, tout en permettant aux gens de partager un repas avec leurs proches.

« De toute évidence, les gens revoient leurs priorités, ce qui est encourageant après une année difficile pour nombre d'entre nous », a souligné Mike Bascom, directeur principal du marketing, Stella Artois Canada. Nous souhaitons encourager les Canadiens à poursuivre sur cette voie, en inspirant les gens à prendre leur temps, leurs battements de cœur, pour profiter des plaisirs de la vie et créer des souvenirs concrets. Pour cette raison, Stella Artois continue de soutenir le programme Ralliement pour les restaurants. Quoi de mieux pour investir dans votre communauté et les personnes importantes de votre vie que de partager un repas avec les personnes dans votre bulle, ou virtuellement? Histoire de rendre la démarche encore plus significative, les restaurants locaux reçoivent de l'aide du même coup. »

Visitez www.ralliementpourlesrestaurants.ca dès aujourd'hui pour acheter une carte-cadeau dont vous pouvez profiter en toute sécurité, avec la famille ou des amis, tout en soutenant les restaurants locaux.

À propos de Stella Artois

Stella Artois® est le fruit d'une tradition brassicole belge qui remonte à 1366. Distribuée dans plus de 95 pays, elle est la bière belge numéro un dans le monde. Stella Artois est une pils blonde filtrée à fermentation basse. C'est une bière désaltérante avec un fini malté de corps moyen et tonifiant, offrant une saveur pleine et une pointe d'amertume. Stella Artois est idéale lorsqu'elle est servie entre trois et cinq degrés Celsius dans le verre Stella Artois et selon le rituel de service en neuf étapes qui vise à garantir une dégustation parfaite de cette pils dorée traditionnelle.

À propos de Ralliement pour les restaurants

Stella Artois a lancé Ralliement pour les restaurants en avril 2020 en réponse à la pandémie mondiale et à son impact dévastateur sur l'industrie de la restauration locale. Ralliement pour les restaurants est un programme de cartes-cadeaux national qui soutient TOUS les bars et restaurants au Canada en fournissant une aide financière immédiate au moment où ils en ont le plus besoin. Le concept est simple : les consommateurs peuvent acheter une carte-cadeau de 25 $ ou 50 $ pour le restaurant de leur choix, et Stella Artois ajoutera 10 $ à la valeur de la carte-cadeau. Jusqu'à présent, Ralliement pour les restaurants a enregistré plus de 1 000 restaurants participants à travers le Canada, vendu plus de 15 000 cartes-cadeaux et remis plus de 650 000 $ dans l'industrie via les ventes de cartes-cadeaux. Pour plus de renseignements ou pour acheter une carte-cadeau, visitez www.ralliementpourlesrestaurants.ca

À propos du sondage

Ce ne sont là que quelques-unes des conclusions d'un sondage effectué par Ipsos les 9 et 10 février 2021, au nom de Stella Artois. Le sondage a été mené en ligne auprès d'un échantillon de 1 001 Canadiens âgés de 18 ans et plus. Les quotas et la pondération ont été utilisés afin que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est mesurée en utilisant un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, le sondage a une marge d'erreur de ± 3,5 % points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats qui auraient été obtenus si tous les Canadiens de 18 ans et plus avaient été sondés. Les intervalles de crédibilité sont plus grands au sein des sous-ensembles de la population. Les enquêtes et sondages peuvent faire l'objet d'autres sources d'erreur, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

