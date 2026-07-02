Un sondage de Nanos Research explore l'opinion des Canadiens sur les négociations commerciales, la sécurité et la souveraineté alimentaires, ainsi que la gestion de l'offre

OTTAWA, ON, le 2 juill. 2026 /CNW/ - L'appui en faveur de la souveraineté alimentaire du Canada, de la défense de nos agriculteurs et de la gestion de l'offre reste solide.

« Nous évoluons dans un contexte où les Canadiens sont probablement sensibles à l'idée d'accorder de nouvelles concessions aux États-Unis, et beaucoup ne sont pas convaincus que le fait de plier aux exigences américaines améliorera la position de négociation du Canada », a déclaré Nik Nanos, Chef des données scientifiques.

Cette recherche offre un aperçu du climat de l'opinion publique au Canada, alors que le gouvernement continue de naviguer dans l'examen de l'ACÉUM avec les États-Unis. Elle s'est penchée plus particulièrement sur le sentiment à l'égard du secteur laitier et de la gestion de l'offre.

La vaste majorité des Canadiens (91 %) accordent la priorité au maintien du contrôle canadien sur son approvisionnement alimentaire. De plus, plus des deux tiers estiment que le gouvernement du Canada doit défendre fermement les intérêts des producteurs laitiers canadiens dans les négociations commerciales (68 %).

Environ 3 Canadiens sur 4 soutiennent, à un degré ou à un autre, les objectifs de la gestion de l'offre (74 %). La volonté de défendre les producteurs canadiens et la gestion de l'offre est également importante (64 %). Deux options se heurtent à un refus catégorique de la part de la plupart des Canadiens, soit accorder des concessions tout en préservant le système de la gestion de l'offre (21 %) ou abandonner complètement le système (10 %).

« Le discours actuel selon lequel le pays doit tenir tête aux États-Unis, a probablement alimenté un soutien public accru en faveur de la défense des producteurs face aux exigences américaines sur la gestion de l'offre », a déclaré M. Nanos. « Il n'est donc pas surprenant que lorsque l'administration américaine pointe du doigt le secteur laitier, la réaction du Canadien moyen est de manifester un appui encore plus grand envers les producteurs laitiers. »

Cette recherche a été commandée par les Producteurs laitiers du Canada et menée par Nanos Research.

L'étude visait à évaluer l'opinion des Canadiens concernant les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis en matière de produits laitiers.

Nanos a mené un sondage aléatoire hybride (par téléphone et en ligne) auprès de 1 051 Canadiens âgés de 18 ans et plus, entre le 26 et le 28 juin 2026, dans le cadre d'un sondage omnibus. La composition de l'échantillon reposait sur une double base de sondage par composition aléatoire (lignes terrestres et cellulaires). Les participants ont été recrutés de manière aléatoire par téléphone par des agents en direct, puis ont répondu au sondage en ligne. La marge d'erreur pour ce sondage est de ±3,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Pour consulter le rapport complet et la méthodologie en anglais de l'omnibus de juin, cliquez ici.

SOURCE Nanos Research Corporation

Personne-ressource : Nik Nanos, Chef des données scientifiques, [email protected]