Un sondage de la Banque Scotia révèle que les Québécois consacrent des sommes élevées à leur bien-être pour les aider à traverser la pandémie

MONTRÉAL, le 31 mars 2021 /CNW/ - Deux tiers des Québécois (66 %) ont pris part à au moins une activité centrée sur le bien-être depuis le début de la pandémie et y ont consacré en moyenne 295 $ au cours de la dernière année. La grande majorité (97 %) affirment également qu'ils conserveront les habitudes favorisant leur bien-être une fois la pandémie terminée, selon un sondage réalisé par la Banque Scotia.

Le sondage, mené à l'échelle nationale, visait à comprendre comment les Canadiens évaluent leur santé physique, mentale et financière depuis les douze derniers mois et à dessiner un portrait des activités qu'ils pratiquent pour maintenir leur bien-être global.

C'est ainsi que l'on constate que plus des trois quarts (79 %) des Canadiens ont participé à au moins une activité visant à soutenir leur moral durant la pandémie. Parmi les plus populaires au Québec, notons la cuisine (92 %), les séances d'exercice à domicile (91 %) et le magasinage en ligne (85 %).

Le sondage révèle, entre autres, que les participants âgés de 18 à 34 ans ont dépensé une somme considérablement plus élevée pour leur bien-être (395 $), comparativement à 255 $ chez les participants de 35 à 54 ans et à 220 $ chez les 55 ans et plus. Parallèlement, si les milléniaux dépensent près de deux fois plus pour des activités de bien-être comparativement aux personnes de 55 ans et plus, ils sont plus nombreux à se préoccuper de leurs finances.

Situation financière : les Québécois plus optimistes

Alors que les Canadiens estiment que les sommes consacrées à leur bien-être les aident à traverser la pandémie, ils sont également optimistes quant à leurs finances. Plus des deux tiers (68 %) disent profiter d'une bonne situation financière depuis la dernière année; toutefois, un Canadien sur trois (32 %) l'évalue comme étant passable ou difficile. Par province, ce sont les Québécois (77 %) qui sont les plus optimistes face à leur situation financière de la dernière année, comparativement à 64 % des Ontariens et à 62 % des Albertains.

« Se concentrer sur son bien-être mental et physique en y consacrant une partie de son budget est assurément une excellente stratégie pour traverser la pandémie, mais il est tout aussi important que les Canadiens veillent à leur bien-être financier, affirme Denys Ouellet, vice-président de district, Banque Scotia. Durant la dernière année, de nombreux Canadiens ont réussi à épargner davantage, mais avec l'assouplissement des restrictions et la reprise des dépenses de consommation qui s'annonce, nous voulons qu'ils conservent les saines habitudes financières qu'ils ont développées pendant le confinement. »

L'essentiel du bien-être financier, selon la Banque Scotia

Optez pour l'épargne automatique.

La dernière année a fait ressortir l'importance de l'épargne. Selon un sondage de la Banque Scotia sur la préparation financière réalisé en 2020, 79 % des répondants surveillent leurs dépenses et 61 % d'entre eux se constituent un fonds d'urgence avec l'argent mis de côté. Un coussin financier permet de réduire le stress lié aux dépenses imprévues. Alors que plusieurs pays songent à lever les restrictions, conservez de bonnes habitudes en faisant prélever chaque mois une somme sur votre paie et en faisant fructifier cet argent dans un compte d'épargne à intérêt élevé ou un CPG.





Les manchettes à propos des marchés ont éveillé votre intérêt pour les placements? Examinez les caractéristiques de vos comptes bancaires et tirez profit des opérations gratuites. Par exemple, le forfait Ultime de la Banque Scotia offre aux clients dix opérations sur actions gratuites dans un compte Scotia ITRADE MD la première année, et cinq opérations gratuites par année par la suite. *





Avant de passer une commande pour emporter, d'acheter une nouvelle chemise ou d'aller chercher votre latté au café du coin, demandez-vous si votre compte bancaire vous permet de tirer le maximum de vos dépenses : vous procure-t-il des avantages, vous permet-il de réduire les frais de service, ou vous offre-t-il la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points, comme le programme Points-bonis ScotiaMD



Méthodologie : Le sondage en ligne a été mené les 22 et 23 février 2021 auprès de 1 511 adultes canadiens sélectionnés au hasard par Maru/Blue pour le compte de la Banque Scotia, par l'entremise de La Voix Maru Canada. Les données ont été pondérées par niveau d'études, âge, sexe et région (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population selon les données de recensement. On s'assure ainsi que l'échantillon est représentatif de la population adulte du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

