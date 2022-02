Un sondage d'opinion publique récemment publié indique : Les Canadiens appuient les investissements visant à réduire les temps d'attente en imagerie médicale

OTTAWA, On, le 7 févr. 2022 /CNW/ - Une majorité écrasante de Canadiens est en faveur de nouveaux investissements fédéraux dans l'imagerie médicale afin de réduire les temps d'attente, selon un récent sondage mené par Recherche Nanos.

Le sondage national, commandé par l'Association canadienne des radiologistes (CAR), montre que neuf répondants sur dix sont favorables à ce que le gouvernement fédéral fasse de nouveaux investissements dans l'imagerie médicale afin de réduire les temps d'attente. Entre-temps, plus de 53 % des Canadiens disent que les temps d'attente pour accéder à l'imagerie diagnostique ont empiré depuis le début de la pandémie, et seulement 3 % des répondants croient que les temps d'attente se sont améliorés.

« Les Canadiens comprennent que l'imagerie médicale est un élément essentiel de notre infrastructure de santé et que sans investissement dans l'équipement et le personnel, notre système, et les patients, sont à risque », a déclaré le Dr Gilles Soulez, président de la CAR. « Ce sondage, réalisé en janvier 2022, renforce ce que nous disons : C'est maintenant qu'il faut agir. »

Les Canadiens ont reporté le diagnostic et l'imagerie de suivi nécessaire au début de la pandémie et ont maintenant un besoin plus urgent de soins. Malheureusement, le rétablissement du Canada après la pandémie ne fera qu'ajouter de la pression sur les ressources limitées disponibles, alors qu'un afflux massif de patients tentent de reporter leurs rendez-vous ou de se faire traiter pour des conditions non diagnostiquées ou qui s'aggravent.

« Avant la pandémie, les Canadiens attendaient en moyenne de 50 à 82 jours pour les tomodensitogrammes et 89 jours pour l'IRM. Cela représente 20 à 52 jours de plus que le temps d'attente recommandé de 30 jours », a déclaré la Dre Ania Kielar, vice-présidente de la CAR. « Nous savons que la COVID crée des listes d'attente plus longues, et nous sommes très inquiets du fait que, sans ressources supplémentaires à très court terme, les Canadiens ne pourront pas avoir accès à l'imagerie médicale qui peut leur sauver la vie. »

L'enquête de Recherche Nanos est la donnée la plus récente soulignant le besoin urgent d'agir en matière d'investissement dans l'imagerie médicale. En 2019, le Conference Board of Canada a estimé que les temps d'attente moyens en 2022 seraient de 67 jours pour un CT et de 133 jours pour un IRM, dépassant de loin la norme acceptable de 30 jours, ce qui entraînerait une perte nette de 3,5 milliards de dollars en production économique perdue en raison des journées de travail manquées. Un sondage mené en 2021 auprès des membres de l'Association canadienne des radiologistes a révélé que 75 % des radiologistes du pays n'avaient pas réduit l'arriéré de travail en imagerie médicale. De plus, 30 % des radiologistes croient que les temps d'attente pour l'imagerie médicale ne reviendront jamais aux niveaux pré-pandémiques.

« Ces temps d'attente sont alarmants pour les radiologistes, qui veulent fournir des procédures et des images vitales à leurs patients en temps voulu, et pour les patients qui attendent dans l'incertitude des soins d'imagerie », a déclaré le Dr Soulez. « Notre système de santé n'est pas équipé pour gérer ces volumes ; nous risquons de laisser de nombreux patients sans diagnostic ni traitement. »

La CAR demande au gouvernement fédéral de contribuer à combler l'important arriéré en matière d'imagerie médicale et d'aider les médecins à se préparer adéquatement à l'afflux de patients dans le système de santé. L'Association préconise un investissement fédéral de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans axé sur l'équipement d'imagerie médicale ainsi que sur les ressources humaines de première ligne afin de répondre à l'augmentation des temps d'attente et de compenser l'épuisement professionnel croissant. En outre, le soutien à un programme national de transfert électronique et support pour exploiter l'IA en vue d'une priorisation stratégique des ressources sont également considérés comme essentiels pour protéger l'accès des Canadiens à l'imagerie médicale vitale dans le cadre d'une stratégie à plus long terme.

