Un salarié sans histoires d'Hydro-Québec dans une prison algérienne

MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des technologues d'Hydro-Québec (SCFP 957) dénonce l'arrestation d'un de ses membres en Algérie et veut publiciser son cas afin de mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il fasse tout en son pouvoir pour rapatrier rapidement ce citoyen canadien.

« Lazhar Zouaïmia est un citoyen engagé au Québec et un salarié exemplaire de la société d'État. Selon les informations que nous avons reçues, tout porte à croire que c'est son soutien aux revendications de la population algérienne, en faveur de l'établissement d'un État de droit démocratique et contre la classe dirigeante corrompue, qui est la réelle raison de son arrestation », d'expliquer le président du syndicat, Robert Claveau.

En effet, Lazhar Zouaïma manifestait régulièrement depuis Montréal, en personne et sur les réseaux sociaux, contre les abus de pouvoir dans son pays d'origine.

« Il est inacceptable qu'en 2022 les droits fondamentaux de citoyens, comme le droit de manifester pacifiquement, soient ainsi violés. J'invite les autorités gouvernementales canadiennes à être beaucoup plus proactives dans les cas de détention injustifiée à l'étranger », d'ajouter le président syndical.

Lazhar Zouaïmia a été intercepté à son départ d'Algérie, le 19 février 2022, alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour revenir au Canada. Il y était depuis trois semaines en visite avec sa famille. Le respect des droits de la personne en Algérie est difficile et la répression envers les militant(e)s et les opposant(e)s politiques est sans relâche.

« Nous voulons ajouter notre voix à celles qui dénoncent ces arrestations et ces abus des droits de la personne. Nous soutenons notre collègue, sa femme et sa famille qui sont en quête de justice », d'ajouter le président syndical de la région de Montréal, Francis Rondeau.

