Une expertise stratégique au cœur des initiatives de formation des leaders des Premières Nations

Tiohtià:ke, MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - L'École des dirigeant•e•s des Premières Nations (EDPN) est fière d'annoncer que Ghislain Picard, nouvellement nommé à titre de professeur associé à HEC Montréal, jouera également un rôle déterminant dans la pérennité, le rayonnement et le développement stratégique de l'EDPN, tout en poursuivant son engagement en faveur des droits des Premières Nations. Sa nomination au poste de professeur associé, et son implication renforcée au sein de l'EDPN, permettront à un plus large public des communautés d'affaires de bénéficier de sa vaste expérience et de son expertise sur les enjeux historiques et actuels des peuples autochtones.

Ghislain Picard (Groupe CNW/École des dirigeants des Premières Nations (EDPN))

« Ghislain Picard est un géant de l'histoire moderne du Québec. Tout au long de sa carrière, il a œuvré sans relâche pour l'autodétermination des Premières Nations, misant sur le développement économique durable et des partenariats respectueux avec les acteurs économiques québécois. Il a ainsi contribué à tracer la voie vers une véritable réconciliation économique. Son engagement auprès de HEC Montréal, et plus particulièrement de l'EDPN, représente un atout majeur qui renforcera la voix des Premières Nations tant dans notre établissement que dans l'ensemble de l'écosystème économique du Québec », souligne Me Ken Rock, co-initiateur de l'EDPN et directeur des initiatives entrepreneuriales.

Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) de 1992 à 2025, Ghislain Picard est reconnu pour son rôle de premier plan dans la représentation des communautés autochtones et son implication dans la gouvernance des Premières Nations. Depuis la création de l'EDPN, il a contribué activement à son développement et à son rayonnement.

En tant que nouveau professeur associé à HEC Montréal et président du comité aviseur de l'EDPN, Ghislain Picard consolide son engagement de longue date envers la formation des leaders des Premières Nations et la défense de leurs droits. Cette nomination réaffirme son implication dans le développement des compétences et l'autodétermination des communautés autochtones, tout en favorisant un dialogue accru entre Autochtones et allochtones sur des enjeux cruciaux.

« J'entreprends ce nouveau rôle comme une continuité naturelle à mon parcours professionnel. Au cours de mon mandat, j'espère contribuer à l'émergence d'une relève forte, enracinée dans les réalités autochtones. L'EDPN constitue sans aucun doute une avancée significative dans la formation des leaders des Premières Nations et je suis honoré de pouvoir contribuer davantage à son évolution. Nos communautés ont besoin d'outils, de connaissances et d'espaces pour affirmer leur gouvernance. C'est ce que nous continuerons à bâtir ensemble. Le savoir est un levier puissant pour l'autodétermination et l'EDPN est appelée à devenir un pôle incontournable de cette transformation », déclare Ghislain Picard.

À propos de l'EDPN

Propulsée par l'École des dirigeantes et dirigeants HEC Montréal, l'EDPN est une école de gestion pour et par les Premières Nations qui offre des formations universitaires qualifiantes de courte durée dans les communautés, en ligne et à Montréal. Son objectif est de renforcer les compétences des leaders en combinant les savoirs ancestraux aux meilleures pratiques en gestion contemporaine. Unique en son genre, l'EDPN rassemble le corps professoral de HEC Montréal et des formatrices et formateurs des Premières Nations pour proposer les programmes Gouvernance, Entrepreneuriat, Gestion, Réconciliation économique, Leadership féminin et Relève.

En savoir plus :

https://ecole-dirigeants-premieres-nations.hec.ca/

