TORONTO, le 29 avril 2025 /CNW/ - En 2022, l'Équipe intégrée de la police des marchés financiers (EIPMF) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Toronto a lancé une enquête après avoir reçu des renseignements de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. L'enquête a confirmé que trois investisseurs avaient été victimes de fraude en achetant des actions dans le cadre d'un placement privé de Cobalt Blockchain. Or, ces actions n'ont jamais été achetées au nom des investisseurs. Le 12 mars 2024, la GRC a porté une accusation de fraude de plus de 5 000 $ contre Harvinder Singh Bhoi, chef de la direction et président d'Asset Real Capital (ARC).

Au début d'avril, Bhoi, de Toronto, a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'alinéa 380(1)a) du Code criminel du Canada.

Le 10 avril 2025, le tribunal a imposé la peine suivante à Bhoi :

Une peine d'emprisonnement avec sursis de 8 mois;

Une période de probation et de restrictions de voyage de 2 ans;

Une ordonnance de dédommagement d'un montant de 33 000 $ à verser à ses victimes d'ici juillet 2025

L'enquête a été menée par l'Équipe intégrée de la police des marchés financiers (EIPMF) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Toronto. . Cette unité spécialisée dirigée par la GRC a comme mandat de protéger l'intégrité des marchés financiers du Canada en détectant les fraudes liées aux marchés financiers, en enquêtant sur celles-ci et en les prévenant.

« Cette enquête est un excellent exemple de l'engagement de la GRC d'assurer la sécurité de nos collectivités en perturbant efficacement la criminalité financière. » S.é.-m. David Kim, officier responsable par intérim, EIPMF de la GRC. .

Les EIPMF de la GRC sont situées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, financées par le gouvernement du Canada et dirigées par la GRC. Leur objectif consiste à cibler les personnes qui se servent des marchés financiers pour nuire aux intérêts économiques des Canadiens, à enquêter sur elles et à les inculper.

Si vous détenez de l'information sur du blanchiment d'argent ou d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, ou encore faire un signalement de façon anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

Twitter : @RCMPONT

Facebook : RCMP.Ontario

Instagram : rcmpontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

Coordonnées: GRC de la région du Centre, Relations avec les médias et communications, [email protected]