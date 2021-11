Un record établi pour la 7e édition de la campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA : plus de 500 000 $ en dons amassés!

« Depuis sa fondation en 1938, Mondou se fait un devoir de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal, mais aussi celui des membres de sa communauté, comme c'est le cas avec la campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA, devenue une véritable tradition annuelle . L'extraordinaire générosité des Québécois et Québécoises nous permet d'épauler cet organisme qui contribue à la qualité de vie de milliers de personnes handicapées visuelles, physiques ou ayant un trouble du spectre de l'autisme. Au nom de toute la grande famille Mondou, je tiens à remercier sincèrement tous nos clients, employés, fournisseurs et collaborateurs, ainsi que notre partenaire média Rouge FM pour cet accomplissement exceptionnel », déclare M. Pierre Leblanc, chef de la direction de Mondou.

Cette année, Mondou proposait à la population différentes façons de participer à cette initiative annuelle, que ce soit en visitant l'un des magasins Mondou ou en se rendant au Mondou.com. La clientèle de Mondou pouvait également se procurer le nouveau porte-clés d'urgence Mondou accompagné d'une carte « Sauvez mon animal » (au coût de 6,99 $), le calendrier MIRA 2022 (5 $) ou encore la mignonne peluche bouvier bernois MIRA (19,99 $). La totalité des profits de la vente de ces produits a été directement remise à MIRA.

UNE INITIATIVE QUI CONTRIBUE À CHANGER DES VIES

Les dons recueillis lors de la campagne Mondou Mondon serviront notamment à former les chiens MIRA, leurs familles d'accueil, les entraîneurs et les bénéficiaires. Afin de soutenir cet organisme essentiel qui ne reçoit aucune subvention gouvernementale, Mondou offre aussi chaque année à MIRA plus de 110 tonnes de nourriture destinée aux chiens guides et d'assistance.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, AU CŒUR DE LA MISSION DE MONDOU

En plus de Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA, Mondou organise depuis quatre ans la campagne de financement Mondou Mondon au profit des refuges qui a permis d'amasser à ce jour un total de 536 000 $. Croyant profondément à l'adoption responsable, l'entreprise a par ailleurs inauguré, depuis avril 2019, quatre Zones d'adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette.

À propos de Mondou

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 76, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 100 à travers le Québec. Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès d'organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. Pour plus d'information, visitez www.mondou.com.

