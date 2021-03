MONTRÉAL, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - « En février seulement, nous avons distribué plus de 2 millions de kg de denrées d'une valeur de 11,7 millions de dollars à nos organismes communautaires partenaires de l'île de Montréal, un record mensuel depuis la création de Moisson Montréal en 1984 », a déclaré Richard D. Daneau, directeur général de l'organisme.

Alors que la baisse des infections à la COVID-19 se poursuit et que les vaccins arrivent progressivement, la demande d'aide alimentaire elle ne faiblit pas, elle augmente même de mois en mois.

Les demandes d'aide alimentaire ne cessent de croître

Depuis le début de la pandémie, Moisson Montréal a redonné plus de $105 000 000 de nourriture aux organismes de Montréal, aux autres Moisson et banques alimentaires au Canada, soit 42% plus qu'à la même période l'an passé.

Les besoins en denrées sont de plus en plus grands

« Je ne peux pas prédire l'avenir, mais il serait surprenant que les besoins en aide alimentaire diminuent. Je tiens à remercier nos employés et nos bénévoles qui travaillent sans relâche, ainsi que nos donateurs en argent et en denrées qui nous soutiennent toujours avec le même engagement incroyable », a déclaré Richard D. Daneau.

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Notre mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en difficulté de l'île de Montréal tout en participant au développement de solutions durables pour favoriser la sécurité alimentaire. Grâce à la générosité de nos bénévoles et donateurs en denrées, nous bénéficions d'un effet de levier extraordinaire: avec chaque dollar de don, Moisson Montréal redistribue près de 15$ de nourriture. Moisson Montréal remet 14,3 millions de Kg de denrées par année au grand réseau d'entraide, incluant plus de 250 organismes communautaires accrédités sur l'île de Montréal qui répondent à quelque 567 000 demandes d'aide alimentaire par mois.

