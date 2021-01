MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe financier PEAK est fier d'annoncer que son actif sous gestion a fracassé un nouveau record en ce début de 2021. Se chiffrant maintenant à 12,3 milliards de dollars, l'actif de PEAK a donc connu une remarquable croissance de 12,5 % au cours des 12 derniers mois.

« En dépit de la crise qui a frappé de plein fouet les marchés financiers et les finances personnelles des Canadiens en 2020, les conseillers financiers indépendants de PEAK continuent de démontrer la valeur du conseil indépendant, » a déclaré Robert Frances, PDG du Groupe financier PEAK.

« En ce début d'année, nous nous réjouissons des succès de 2020, mais avons aussi en tête nos importants objectifs pour l'année qui s'amorce. En 2021, nous poursuivrons notre virage technologique et nous continuerons d'innover et de nous investir pour tous les épargnants canadiens qui nous font confiance. »

La croissance impressionnante de 2020 est en grande partie le succès du réseau de conseillers financiers PEAK. Pendant la dernière année, ces derniers ont accompli un travail remarquable auprès de leurs 150 000 clients partout au Canada. Cette croissance est aussi le fait de tous les employés de PEAK, sans qui une telle réussite serait impossible. Ensemble, les employés et les conseillers financiers ont su relever les difficiles défis de la dernière année.

La croissance record de PEAK s'est aussi reflétée sur le plan du développement des affaires. En effet, l'entreprise a multiplié les recrutements de nouveaux conseillers et les embauches d'employés. Un grand nombre de nouveaux postes clés ont d'ailleurs été créés en 2020.

Rappelons que PEAK a vu son actif sous gestion atteindre des niveaux records lors de 26 des 28 années qui se sont écoulées depuis sa création en 1992.

« Au cours du dernier quart de siècle, PEAK a continué de croître tout en restant engagé en faveur du conseil financier indépendant, sans liens de propriété avec des produits d'investissement, » a conclu Robert Frances. « Nous restons profondément motivés à poursuivre cette croissance et à faire en sorte que PEAK conserve sa place de chef de file canadien en matière de véritable conseil financier indépendant. »



À propos du Groupe financier PEAK

Avec plus de 12 milliards de dollars d'actifs sous administration, PEAK se positionne comme chef de file des groupes de courtage multidisciplinaire totalement indépendants. Présent d'est en ouest, le Groupe financier PEAK a la confiance de 1500 conseillers indépendants, professionnels et employés à travers le Canada. Il leur permet de servir avec succès plus de 150 000 investisseurs en offrant des conseils financiers de manière impartiale.

Depuis plus de 28 ans, le Groupe financier PEAK est le plus grand réseau de conseillers indépendants au Québec et figure parmi les cinq plus grands courtiers multidisciplinaires indépendants au Canada. Le Groupe financier PEAK est composé de Services en placement PEAK, Services financiers PEAK, Valeurs mobilières PEAK et Services d'assurances PEAK.

SOURCE Groupe financier PEAK

Renseignements: Source : Philippe Roy, 514-531-4104, [email protected]

Liens connexes

http://www.peakgroup.com/