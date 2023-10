MONTRÉAL, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage de Vacances Sunwing a dévoilé comment les Canadiens choisissent de maximiser leur temps et définissent leur personnalité en vacances. Plus du quart des répondants (27 %) se considèrent comme des « amateurs de relaxation » qui aiment se détendre. De la même manière, un autre quart (28 %) se décrit comme des « vacanciers réservés » qui ont tendance à rester seuls ou avec leurs compagnons de voyage. Plus d'un cinquième (22 %) se considère comme des « passionnés d'aventures » qui aiment essayer de nouvelles activités amusantes pendant leurs vacances. À noter que cette proportion passe à un tiers (34 %) chez les jeunes Canadiens âgés de 18 à 34 ans.

Un récent sondage révèle la personnalité des Canadiens en vacances (Groupe CNW/Sunwing Vacations Inc.)

Par ailleurs, 12 % des Canadiens affirment être des « amoureux du soleil » qui n'aiment rien de plus que de profiter de ses rayons pendant leurs vacances. Enfin, un sur dix (9 %) se considère comme « très sociable » et aime rencontrer de nouvelles personnes et discuter avec d'autres vacanciers. Le sondage a été mené entre les 22 et 25 septembre 2023, en anglais et en français, auprès d'un échantillon représentatif de 1 504 Canadiens, membres du Forum Angus Reid.

« Nos recherches démontrent qu'il existe plusieurs types de personnalités qui définissent la façon dont les Canadiens aiment voyager. Bien que le fait de se déconnecter de la vie quotidienne, de se détendre et de passer du temps avec leurs compagnons de voyage soit le principal souhait de nombreux Canadiens, un nombre tout aussi important de gens ont plutôt envie de partir à l'aventure et d'essayer de nouvelles expériences », explique Lyne Chayer, directrice générale de Vacances Sunwing Québec. « Quelle que soit leur personnalité de vacances, les Canadiens peuvent profiter davantage de leurs congés bien mérités grâce à Vacances Sunwing. En économisant sur leur forfait vacances, ils peuvent passer plus de temps sur place à faire ce qu'ils aiment - que ce soit s'allonger au bord de la piscine à Punta Cana ou faire de la tyrolienne au-dessus des arbres au Mexique ou au Costa Rica, et ainsi maximiser chaque minute qu'ils passent à destination. »

Parmi les Canadiens qui ont l'intention de voyager vers une destination ensoleillée au cours de l'année à venir, environ le tiers (30 %) ont déclaré qu'ils profiteraient de leur séjour à destination pour se faire bronzer au bord de la plage ou à la piscine, tandis qu'un cinquième ont l'intention de se gâter dans les restaurants sur place (20 %) ou de sortir de l'hôtel pour vivre des aventures amusantes (19 %).

Quant à savoir avec qui ils ont l'intention de voyager lors de leurs prochaines vacances au soleil, la moitié (53 %) des répondants ont indiqué qu'ils prévoyaient de le faire avec leur partenaire ou leur douce moitié, tandis qu'un quart (28 %) partiront avec des membres de leur famille, y compris leurs enfants ou leurs parents. Environ 12 % prévoient de voyager avec des amis, tandis que moins d'un répondant sur dix (7 %) a indiqué qu'il voyagera seul.

De plus, lorsqu'on leur demande quel est le facteur le plus important lorsqu'ils réservent des vacances au soleil, près de la moitié (45 %) des personnes susceptibles de voyager déclarent que le rapport qualité-prix global est leur principale considération. Viennent ensuite la sécurité et la réputation de la destination, citées par plus d'un quart (28 %) comme étant le facteur le plus important.

Les Canadiens qui veulent profiter au maximum de leurs vacances et exprimer leur personnalité peuvent profiter d'offres exceptionnelles pendant le solde Tous au soleil de Vacances Sunwing, présentement en cours. Ils peuvent économiser jusqu'à 800 $ pour deux personnes lorsqu'ils réservent d'ici le 5 novembre 2023 pour des voyages entre le 1er novembre 2023 et le 24 mars 2024.* De plus, ceux qui cherchent à s'amuser et à partir à l'aventure à destination peuvent obtenir jusqu'à 25 % de rabais sur certaines excursions de NexusTours.

* Des modalités et conditions s'appliquent.

Méthodologie du sondage

Voici les conclusions d'un sondage mené en ligne par Sunwing entre les 22 et 25 septembre 2023 auprès d'un échantillon représentatif de 1 504 Canadiens, membres du Forum Angus Reid. Le sondage était accessible en français et en anglais. Pour fins de comparaison seulement, un échantillon de cette taille présenterait une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca.

SOURCE Sunwing Vacations Inc.

Renseignements: Marie-Josée Carrière, Directrice principale marketing, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected] ; Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec, [email protected]