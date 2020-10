TORONTO, le 14 oct. 2020 /CNW/ - Une nouvelle campagne de valorisation de la profession comptable canadienne souligne que les comptables professionnels agréés (CPA) fourniront un leadership et des orientations stratégiques aux entreprises, à l'heure où l'économie commence à se remettre des répercussions de la pandémie.

Déclinée sur le thème « Tracer la voie », la campagne multimédia présente des entreprises et des CPA qui relèvent avec créativité et résilience les défis auxquels l'économie se heurte. Au moyen d'articles dans la presse écrite, de vidéos et de messages dans les canaux numériques, la campagne illustre les nombreux atouts qu'apportent les CPA, grâce à leur bagage unique de formation, de compétences et d'expérience, un bagage qui les positionne comme leaders, au moment où le Canada s'affaire à redonner des forces à son économie.

Inspirée du travail des CPA à pied d'œuvre dans tout le pays en cette période hors du commun, la campagne a été élaborée par la profession comptable canadienne, de concert avec son agence publicitaire, dentsu mcgarrybowen (dentsu X).

« Vu le contexte actuel, il fallait que la profession mène une campagne à échelle réduite par rapport aux années précédentes. Cela dit, nous renforçons le message central, c'est-à-dire que les comptables sont des leaders et des conseillers qui ont fait leurs preuves et qui apportent une contribution notable en cette période difficile », explique Lyne Lortie, présidente du Comité sur la valorisation de la marque CPA et vice-présidente, Affaires publiques, stratégie de marque et communications, à l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

« Cette campagne mise sur plusieurs plateformes (imprimés, vidéos, médias sociaux) pour rappeler à quel point les CPA endossent un rôle essentiel dans l'économie », souligne Stephen Kiely, président et chef de la direction, dentsu mcgarrybowen Canada. « Nous avons fait équipe avec des médias nationaux et locaux pour diffuser des récits convaincants qui mettent en valeur ce thème. »

Dans le but de faire circuler ces témoignages éloquents au-delà des publics de nos partenaires médiatiques de base, une campagne LinkedIn a aussi été élaborée pour optimiser la portée des interventions et toucher l'ensemble des entrepreneurs canadiens, invités à consulter du contenu adapté sur la page Web de la campagne.

Mentionnons enfin un élément unique de la campagne, à savoir la tenue d'un webinaire prévu pour le 4 novembre, sur le thème « Tracer la voie ». « Cette table ronde virtuelle fera intervenir des CPA et des chefs de file, qui discuteront de la conjoncture au Canada et des moyens à mettre en œuvre pour aller de l'avant. Outre le profil des contributions que les CPA peuvent apporter dans ce contexte, le webinaire fournira aux participants des observations et des perspectives pertinentes sur les enjeux clés de l'automne », précise M. Kiely.

Lancée officiellement le 22 septembre, la campagne nationale se poursuivra jusqu'à la mi-décembre. Vous trouverez un complément d'information au cpatracerlavoie.

À propos de CPA Canada

Le titre de comptable professionnel agréé (CPA) est maintenant utilisé par plus de 220 000 comptables professionnels dans le monde. Les CPA canadiens sont reconnus pour leur expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion, leur leadership, leur grand professionnalisme et leur intégrité. Ils travaillent dans d'innombrables secteurs d'activité : cabinets comptables, entreprises, organismes sans but lucratif, administrations publiques, milieu universitaire.

À propos de dentsu mcgarrybowen

L'agence de publicité mondiale dentsu mcgarrybowen, issue de la fusion de Dentsu et de mcgarrybowen, propose une transformation de la marque à l'échelle de l'idée. Puissance créative présente dans 33 villes de 24 marchés, dentsu mcgarrybowen fournit une expertise et des solutions novatrices à ses clients en appliquant une approche de grande plateforme pour donner vie aux idées. L'agence offre des solutions créatives de calibre mondial, afin de répondre aux attentes des consommateurs à toutes les étapes, sur tous les continents, dans toutes les cultures et dans tous les canaux. dentsu mcgarrybowen est fière de travailler avec des entreprises emblématiques, notamment Ajinomoto, American Express, Asahi Breweries, Canon, Disney, Hershey, Kao, Marriott, Shiseido, Subway, The Coca-Cola Company, Toyota et United Airlines. dentsumb.ca

