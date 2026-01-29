TORONTO, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Pink Triangle Press publie aujourd'hui les résultats d'une nouvelle étude à l'échelle nationale Pink Paper on Health, faisant état d'un rapport de recherche révélant les importantes disparités en matière de santé auxquelles sont confrontées les personnes 2SLGBTQIA+ au Canada, et annonce dans la foulée le lancement de Script , une nouvelle plateforme numérique conçue pour combler les lacunes critiques en matière d'information sur la santé des personnes queer et trans.

Basée sur une enquête transversale menée auprès de plus de 2 100 répondants à travers le pays, dont la moitié s'identifient comme 2SLGBTQIA+, l'étude révèle que les communautés 2SLGBTQIA+ ont des bilans de santé moins bons, un accès réduit aux soins et des niveaux de discrimination plus élevés que les Canadiens non 2SLGBTQIA+. Financée par Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) et conduite par Environics Research, l'étude de Pink Triangle Press examinait les disparités en matière de bilan de santé, d'accès aux services, de qualité des soins et d'expériences de stigmatisation au sein du système de santé canadien.

« L'accès universel aux soins de santé est au cœur même de l'identité canadienne », déclare David Walberg, Président Directeur Général de Pink Triangle Press. « Le rapport sur la santé Pink Paper on Health est un signal d'alarme, alors que notre population souffre et notre système de santé déroge à l'un de ses principes fondamentaux : « D'abord, ne pas nuire. »

Les principales conclusions du Pink Paper on Health 2025 sont les suivantes :

Disparités en matière de santé : 40 % des répondants 2SLGBTQIA+ ont déclaré des taux nettement plus élevés de cancer, de troubles mentaux, d'anxiété, de dépression et d'autres maladies chroniques, soit près du double du taux déclaré par les répondants non 2SLGBTQIA+ (20 %).

: 40 % des répondants 2SLGBTQIA+ ont déclaré des taux nettement plus élevés de cancer, de troubles mentaux, d'anxiété, de dépression et d'autres maladies chroniques, soit près du double du taux déclaré par les répondants non 2SLGBTQIA+ (20 %). Qualité de vie : les populations 2SLGBTQIA+ atteignent des scores de qualité de vie inférieurs, l'écart le plus important étant observé en matière de bien-être psychologique (61 % contre 69 % pour les personnes non 2SLGBTQIA+).

: les populations 2SLGBTQIA+ atteignent des scores de qualité de vie inférieurs, l'écart le plus important étant observé en matière de bien-être psychologique (61 % contre 69 % pour les personnes non 2SLGBTQIA+). Accès aux soins : Les soins de santé mentale et les services disponibles à l'affirmation du genre ont été identifiés comme les services les plus importants, et pourtant les moins accessibles et les moins satisfaisants, avec un taux de satisfaction inférieur à 30 % chez les répondants 2SLGBTQIA+.

: Les soins de santé mentale et les services disponibles à l'affirmation du genre ont été identifiés comme les services les plus importants, et pourtant les moins accessibles et les moins satisfaisants, avec un taux de satisfaction inférieur à 30 % chez les répondants 2SLGBTQIA+. Discrimination : de nombreux répondants, en particulier les personnes non-binaires (77 %), ont déclaré avoir été victimes de discrimination dans les établissements de santé, ce qui a conduit certains d'entre eux à dissimuler leur identité ou à retarder leur prise en charge.

: de nombreux répondants, en particulier les personnes non-binaires (77 %), ont déclaré avoir été victimes de discrimination dans les établissements de santé, ce qui a conduit certains d'entre eux à dissimuler leur identité ou à retarder leur prise en charge. Obstacles et méfiance : l'inégalité des services et l'accès limité à des soins adaptés ont entraîné des retards dans les traitements et une dépendance accrue aux ressources de santé en ligne. Ainsi, 56 % des personnes 2SLGBTQIA+ se sont tournées vers des plateformes en ligne, contre 40 % des personnes cisgenres et hétérosexuelles interrogées.

Le rapport identifie des lacunes dans la formation des professionnels de soins de santé, l'accès à des services inclusifs et des soins adaptés à la communauté comme facteurs contribuant à ces disparités. Il comprend des recommandations destinées à aider les décideurs politiques, les professionnels de soins de santé et les formateurs à améliorer l'équité en matière de santé pour les personnes 2SLGBTQIA+ au Canada.

Dans le cadre de sa mission de longue date visant à servir la communauté 2SLGBTQIA+ à travers un journalisme indépendant et fiable depuis plus de 50 ans, Pink Triangle Press lance Script, une plateforme éditoriale unique proposant des articles crédibles et informés sur la santé de la communauté 2SLGBTQIA+. La plateforme prend la forme de trois bulletins d'information ciblés sur la santé: Dose, qui fournit des informations concernant la santé des hommes queer; Vital, qui se concentre sur les informations essentielles en matière de santé pour les femmes queer; et Signal, qui propose une couverture fiable et positive sur la santé, créée par et pour les communautés transgenres et de genre divers. Script et ses bulletins d'information sont publiés en anglais et en français. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.script.health .

Le rapport 2025 complet de Pink Paper on Health est disponible au www.pinkpaper.ca .

À propos de Pink Triangle Press

Fondé en 1971, Pink Triangle Press produit des articles journalistiques sur les questions 2SLGBTQIA+ dans le magazine Xtra et via divers canaux de distribution de contenu au Canada et à l'étranger. L'organisme gère également le site de voyage Pink Ticket Travel, un site de rencontres pour adultes gays, et a produit plusieurs projets télévisés. L'organisation a débuté sous la forme d'un journal militant pour la libération des homosexuels, The Body Politic, désigné par Masthead Magazine comme l'un des « 20 magazines les plus influents de tous les temps au Canada ».

À propos de Script

Conçue comme une source unique et accessible d'informations fiables sur la santé des personnes LGBTQ2S+, Script vise à combler les lacunes en matière de ressources fiables et valorisantes pour les communautés queer et trans. La plateforme publie des rapports et des récits fondés sur des données probantes qui reflètent les expériences vécues, les perspectives et les divers besoins en matière de soins de santé des personnes LGBTQ2S+, y compris la manière dont des facteurs tels que la race, la classe sociale, la citoyenneté et le handicap influent sur les résultats en matière de santé. Script est soutenu par trois bulletins d'information ciblé sur la santé : Dose (hommes queer), Vital (femmes queer) et Signal (communautés trans et de genre divers). Pour en savoir plus et vous abonner, rendez-vous sur www.script.health .

À propos de Environics

Environics Research est l'une des principales compagnies de recherche et de conseil sur mesure au Canada. Elle est réputée pour son intégrité, sa précision et sa perspicacité, notamment pour son expertise approfondie dans le domaine de la recherche sur les soins de santé et les politiques de santé. Fondée en 1970 et entièrement détenue par des intérêts canadiens, Environics Research offre une large gamme de services de recherche, de conseil et de communication, allant des sondages d'opinion publique et des études de marché aux études avancées sur les valeurs humaines et les changements sociaux.

SOURCE Pink Triangle Press

Contact média : Tamara Jefak, Touchwood PR - [email protected]