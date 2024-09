Une nouvelle modélisation montre que 40 millions d'enfants de plus souffriront des pires effets de la faim d'ici 2050 en raison des changements climatiques, mais des mesures immédiates pourraient plutôt stimuler la santé et stimuler la croissance économique

SEATTLE, 17 septembre 2024 /CNW/ - Dans son huitième rapport annuel Goalkeepers publié aujourd'hui, la Fondation Bill & Melinda Gates a exhorté les dirigeants mondiaux à augmenter les dépenses mondiales en santé là où elles sont le plus nécessaires afin de stimuler la santé et la nutrition des enfants, en particulier face à la crise climatique mondiale.

Le rapport de Goalkeepers, intitulé A Race to Nourish a Warming World, prévoit que sans action mondiale immédiate, les changements climatiques condamneront 40 millions d'enfants supplémentaires au retard de croissance et 28 millions d'autres à l'émaciation entre 2024 et 2050. L'élargissement des solutions dès maintenant peut éviter ce résultat, tout en renforçant la résilience aux changements climatiques et en stimulant une croissance économique essentielle.

En 2023, l'Organisation mondiale de la Santé a estimé que 148 millions d'enfants souffraient d'un retard de croissance, une maladie où les enfants n'atteignent pas leur plein potentiel mental ou physique, et 45 millions d'enfants souffraient d'émaciation, une maladie où les enfants deviennent faibles et émaciés, les exposer à un risque beaucoup plus élevé de retards de développement et de décès. Il s'agit des formes les plus graves et irréversibles de malnutrition chronique et aiguë.

Parallèlement, alors que les défis mondiaux s'intensifient, la part totale de l'aide étrangère destinée à l'Afrique a diminué. En 2010, 40 % de l'aide étrangère était destinée aux pays africains. Mais ce chiffre n'est plus que de 25 %, soit le pourcentage le plus bas en 20 ans, malgré le fait que plus de la moitié de tous les décès d'enfants surviennent en Afrique subsaharienne. Cette tendance laisse des centaines de millions d'enfants gravement à risque de mourir ou de souffrir de maladies évitables et menace les progrès sans précédent réalisés dans le monde en matière de santé mondiale en Afrique entre 2000 et 2020.

« Aujourd'hui, le monde est aux prises avec plus de défis que jamais dans ma vie d'adulte : inflation, dette, nouvelles guerres. « Malheureusement, l'aide ne suit pas le rythme de ces besoins, en particulier dans les endroits qui en ont le plus besoin, écrit l'auteur du rapport, Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates.« Je pense que nous pouvons donner un second acte à la santé mondiale, même dans un monde où les défis concurrents obligent les gouvernements à étirer leurs budgets."

Selon M. Gates, la malnutrition est la pire crise de santé infantile au monde, et les changements climatiques ne font qu'empirer la situation. Dans ce contexte de crise, M. Gates demande le maintien du financement de la santé mondiale; s'attaquer immédiatement à la menace croissante de la malnutrition infantile en appuyant le Fonds pour la nutrition des enfants, une nouvelle plateforme qui coordonne le financement par les donateurs pour la nutrition; et les gouvernements financent pleinement les institutions établies qui se sont révélées efficaces pour protéger des millions de vies chaque année. Ces institutions comprennent Gavi, l'Alliance du vaccin, qui doit tenir sa prochaine reconstitution de fonds en 2025, et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui devrait également tenir sa reconstitution l'an prochain.

« Si nous faisons ces trois choses, nous ne ferons pas qu'inaugurer un nouveau boom sanitaire mondial et sauver des millions de vies - nous prouverons également que l'humanité peut encore relever nos plus grands défis, écrit M. Gates.

Le rapport met également en lumière les coûts économiques catastrophiques de la malnutrition et met en lumière des solutions qui peuvent aider à les atténuer. Selon la Banque mondiale, le coût de la sous-alimentation s'élève à 3 billions de dollars américains en perte de productivité chaque année, car la malnutrition mine les capacités physiques et cognitives des gens. Dans les pays à faible revenu, cette perte varie de 3 % à 16 % (ou plus) du PIB, ce qui équivaut à une récession mondiale permanente de 2008 chaque année.

Les outils éprouvés existent aujourd'hui

« La meilleure façon de lutter contre les effets des changements climatiques est d'investir dans la nutrition...« La malnutrition rend chaque pas en avant de notre espèce plus lourd et plus dur, écrit M. Gates. « Mais l'inverse est également vrai. Si nous réglons le problème de la malnutrition, nous facilitons la résolution de tous les autres problèmes. Nous réglons le problème de l'extrême pauvreté. Les vaccins sont plus efficaces. Et les maladies mortelles comme le paludisme et la pneumonie deviennent beaucoup moins mortelles."

Le rapport met en lumière des outils éprouvés qui contribuent à résoudre le problème de la malnutrition, à renforcer la résilience des populations aux pires effets des changements climatiques et à réduire davantage les décès d'enfants. Ils comprennent :

De nouvelles technologies agricoles qui produisent jusqu'à deux à trois fois plus de lait et du lait plus sûr, ce qui peut prévenir des millions de cas de retard de croissance chez les enfants d'ici 2050. La modélisation montre qu'en Inde, en Éthiopie, au Kenya , au Nigeria et en Tanzanie, ces technologies peuvent prévenir 109 millions de cas de retard de croissance chez les enfants d'ici 2050.



Les efforts visant à mettre à l'échelle de nouvelles façons de renforcer les produits de base du garde-manger, comme les cubes de sel et de bouillon, peuvent réduire le nombre de millions de cas d'anémie et prévenir les décès dus aux défauts du tube neuronal. En Éthiopie, un nouveau processus visant à renforcer le sel avec de l'iode et de l'acide folique pourrait entraîner une réduction de 4 % de l'anémie et pourrait éliminer jusqu'à 75 % de tous les décès et mortinaissances causés par des défauts du tube neuronal. Au Nigeria , le renforcement des cubes de bouillon avec du fer, de l'acide folique, du zinc et de la vitamine B12 pourrait éviter jusqu'à 16,6 millions de cas d'anémie et jusqu'à 11 000 décès causés par des anomalies du tube neuronal.



Les efforts visant à fournir une vitamine prénatale de haute qualité aux femmes enceintes pourraient sauver près d'un demi-million de vies et améliorer les résultats de l'accouchement pour 25 millions de bébés d'ici 2040. L'adoption de suppléments à micronutriments multiples (MMS) coûte aussi peu que 2,60 $ pour une grossesse complète dans tous les pays à revenu faible et intermédiaire.



Le rapport souligne également comment de nouvelles recherches prometteuses sur le microbiome peuvent améliorer la santé des gens. Des études indiquent qu'une meilleure santé intestinale peut aider les enfants à absorber les nutriments, à développer un système immunitaire fort et à grandir comme ils le devraient pour s'épanouir. Une compréhension plus approfondie de la santé intestinale, écrit M. Gates, a le potentiel de changer non seulement la façon dont le monde traite la malnutrition, mais aussi la suprutrition, qui touche les pays riches.

Le rapport de cette année présente également des essais d'agriculteurs et d'experts en première ligne de la crise de la malnutrition, qui expliquent les répercussions de ces outils dans leurs communautés, notamment Sushama Das, un producteur laitier d'Astaranga, en Inde; Coletta Kemboi, une productrice laitière de Maili Nne, Kenya; Ladidi Bako-Aiyegbusi, directrice de la nutrition au ministère nigérian de la Santé et du Bien-être social et responsable d'un effort à grande échelle pour fortifier les cubes de bouillon; Dr. Sabin Nsanzimana, ministre rwandais de la Santé et responsable des efforts pour veiller à ce que toutes les femmes rwandaises aient accès au MMS; et Víctor Aguayo, directeur de la nutrition et du développement des enfants à l'UNICEF. Lisez leurs commentaires et le communiqué de presse complet ici : https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2024/09/child-malnutrition-prevention-funding.

