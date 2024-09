Parmi les lauréats figurent le président brésilien Lula et 10 dirigeants qui travaillent à améliorer la santé et la nutrition dans leurs communautés

NEW YORK, 23 septembre 2024 /CNW/ - Lors de son événement Goalkeepers 2024 : Recette pour le progrès, la Fondation Bill et Melinda Gates a rendu hommage à des dirigeants remarquables qui font progresser les Objectifs de développement durable des Nations Unies (Objectifs mondiaux) avec des solutions pour garder les gens en santé et se nourrir dans un monde en rapide réchauffement.

L'événement annuel a eu lieu pendant la semaine de l'Assemblée générale des Nations Unies et a été organisé par Janet Mbugua, personnalité médiatique et présentatrice. L'événement, qui a mis en lumière les possibilités d'assurer une meilleure nutrition pour tous afin que chacun puisse atteindre son plein potentiel, a également mis en vedette des invités spéciaux, dont Jon Batiste, chanteur, auteur-compositeur et compositeur; Christy Turlington Burns, fondatrice et présidente de Every Mother Counts; Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates; Saul Guerrero Oteyza, conseiller principal de l'UNICEF sur le financement de la nutrition et du développement des enfants, Muhammad Ali Pate, ministre coordonnateur de la santé et du bien-être social du Nigeria, et Marcus Samuelsson, chef et philanthrope primé. Adriana Diaz, coanimatrice de CBS Mornings Plus, et Francine Lacqua, présentatrice pour Bloomberg Television, ont agi à titre de modératrice de la séance.

« Goalkeepers vise à réunir une communauté mondiale d'agents de changement qui se font les champions des objectifs de développement durable afin de stimuler et d'inspirer les autres à continuer de progresser, a déclaré Mark Suzman, chef de la direction de la Fondation Bill & Melinda Gates. « Cette année, nous nous concentrons sur les plus de 400 millions d'enfants qui ne reçoivent pas les nutriments dont ils ont besoin pour grandir et s'épanouir. Bien que les changements climatiques rendent ce défi plus difficile à relever, des progrès sont possibles. En élargissant les outils existants, en investissant dans la recherche prometteuse et en recrutant des champions comme ceux que nous célébrons aujourd'hui, nous pouvons aider à faire en sorte que tous les enfants puissent atteindre leur plein potentiel et renforcer la résilience mondiale à mesure que le monde devient plus chaud."

En 2023, l'Organisation mondiale de la Santé a estimé que 148 millions d'enfants souffraient d'un retard de croissance, une maladie où les enfants n'atteignent pas leur plein potentiel mental ou physique, et 45 millions d'enfants souffraient d'émaciation, une maladie où les enfants deviennent faibles et émaciés, les exposer à un risque beaucoup plus élevé de retards de développement et de décès. Il s'agit des formes les plus graves et irréversibles de malnutrition chronique et aiguë.

L'événement faisait suite à la publication, la semaine dernière, du huitième rapport annuel de la fondation Goalkeepers, « A Race to Nourish a Warming World. Le rapport révèle que, sans action mondiale immédiate, le changement climatique condamnera 40 millions d'enfants supplémentaires au retard de croissance et 28 millions d'autres au gaspillage entre 2024 et 2050. Il met en lumière des outils éprouvés qui aident à résoudre le problème de la malnutrition, à renforcer la résilience des gens aux pires effets des changements climatiques et à réduire davantage les décès d'enfants. Le rapport appelle à des engagements renouvelés à l'égard des dépenses de santé mondiales, y compris pour Gavi, l'Alliance du vaccin, le Fonds mondial et le Fonds pour la nutrition des enfants.

Célébration des gardiens de but à l'échelle mondiale

Le prix Global Goalkeeper 2024, qui reconnaît un leader qui a fait progresser les objectifs mondiaux à l'échelle mondiale, a été remis au président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Au cours de son premier mandat, le président Lula a lancé Bolsa Familia, un solide programme de lutte contre la pauvreté et d'inclusion sociale qui a aidé à sortir des millions de personnes de la pauvreté et à réduire le taux de retard de croissance du pays de 37 % à 7 % sur trois décennies. Le président Lula s'appuie sur cet héritage national pour promouvoir l'Alliance mondiale sur la faim et la pauvreté en tant qu'initiative phare de la présidence brésilienne du G20. L'initiative adopte des stratégies éprouvées et fondées sur des données probantes pour améliorer la sécurité alimentaire, améliorer la santé, réduire la pauvreté et promouvoir l'équité à grande échelle.

L'événement a également rendu hommage à 10 champions Goalkeepers - des experts, des innovateurs, des défenseurs et des dirigeants du monde entier - qui mènent la charge vers un monde plus nourri : Tahmeed Ahmed du Bangladesh, Ladidi Bako-Aiyegbusi du Nigeria, Beza Beshah Haile d'Éthiopie, Zahra Hoodbhoy du Pakistan, Nancy Krebs des États-Unis, Jemimah Njuki du Kenya, Sabin Nsanzimana du Rwanda, Lilian dos Santos Rahal du Brésil, Bhavani Shankar du Royaume-Uni et Ratan Tata de l'Inde. Veuillez lire les biographies des champions et le communiqué de presse complet ici. Vous trouverez les biographies des champions de Goalkeepers et le communiqué de presse complet ici.

Vous trouverez des photos de l'événement ici.

Le texte intégral du rapport Goalkeepers 2024 se trouve ici : https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2024-report/

D'autres documents de Goalkeepers sont disponibles ici :

Matériel du rapport 2024 de Goalkeepers

Goalkeepers 2024 - Visualisation des données

Goalkeepers 2024 Images

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

À propos de la Fondation Bill & Melinda Gates

Guidée par la conviction que chaque vie a une valeur égale, la Fondation Bill & Melinda Gates s'efforce d'aider toutes les personnes à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, il met l'accent sur l'amélioration de la santé des gens et leur donne la chance de se sortir de la faim et de l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle vise à faire en sorte que toutes les personnes, en particulier celles qui ont le moins de ressources, aient accès aux possibilités dont elles ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie. Établie à Seattle, dans l'État de Washington, la fondation est dirigée par le chef de la direction Mark Suzman, sous la direction des coprésidents Bill Gates et Melinda French Gates et du conseil d'administration.

À propos de Goalkeepers

Goalkeepers est la campagne de la fondation visant à accélérer les progrès vers les Objectifs de développement durable (Objectifs mondiaux). En partageant les histoires et les données qui sous-tendent les objectifs mondiaux au moyen d'un rapport annuel, la Fondation Bill et Melinda Gates espère inspirer une nouvelle génération de leaders : des gardiens de but qui sensibilisent les gens au progrès, tiennent leurs dirigeants responsables et incitent à l'action pour atteindre les objectifs mondiaux.

À propos des objectifs mondiaux

Le 25 septembre 2015, au siège des Nations Unies à New York, 193 dirigeants mondiaux se sont engagés à atteindre les 17 Objectifs de développement durable (Objectifs mondiaux). Il s'agit d'une série d'objectifs et de cibles ambitieux visant à atteindre trois objectifs extraordinaires d'ici 2030 : mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et régler le problème des changements climatiques.

SOURCE Gates Foundation