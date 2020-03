Un rapport de Catalyst et du Club des 30 % du Canada illustre les progrès réalisés par les femmes au sein des conseils d'administration et des équipes de haute direction des plus grandes entreprises canadiennes

TORONTO, le 5 mars 2020 /CNW/ - Un nouveau rapport de Catalyst et du Club des 30 % du Canada, « Les femmes occupant des postes de haute direction au sein des entreprises du S&P/TSX», révèle des progrès encourageants pour les femmes au sein des conseils d'administration et des équipes de haute direction des entreprises de l'indice composé S&P/TSX, largement considéré comme un baromètre de l'économie canadienne. Selon ce rapport, le pourcentage de femmes au sein des conseils d'administration est passé de 18,3 à 27,6 %, et celui des femmes au sein des équipes de haute direction de 15,0 à 17,9 %, au cours des cinq dernières années.

« Nous constatons des progrès indéniables pour ces entreprises, notamment en ce qui concerne la représentation des femmes au sein des conseils d'administration, et ces chiffres confirment que les plus grandes entreprises de ce pays sont en tête de file dans ce domaine », précise Tanya van Biesen, directrice générale de Catalyst Canada. « Mais il reste manifestement beaucoup à faire pour accélérer la progression des femmes au niveau de la haute direction des entreprises ».

« Nous applaudissons les entreprises qui ont réussi à avoir 30 % ou plus de femmes au sein de leur conseil d'administration et de leur équipe de haute direction », a déclaré Louisa Greco, associée chez McKinsey & Company, et coprésidente du Club des 30 % du Canada. « Elles ont compris que l'augmentation de ces chiffres est un impératif économique ».

« Les équipes mixtes favorisent non seulement un meilleur leadership et une meilleure gouvernance, mais elles contribuent également à accroître le rendement financier de l'entreprise, tant pour l'entreprise que pour ses actionnaires, ce qui est bénéfique pour tout le monde », explique David Pathe, président du conseil et PDG de Sherritt International Corporation, et coprésident du Club des 30 % du Canada.

Le rapport offre un aperçu de la progression des sociétés qui figurent dans l'indice composé S&P/TSX sur une période de cinq ans se terminant le 31 décembre 2019, ainsi qu'une perspective comparative de la progression par rapport au groupe plus large des sociétés du TSX qui divulguent leurs chiffres en matière de représentation des femmes. Il fournit également une liste complète des sociétés de l'indice dont le conseil d'administration et les équipes de haute direction comptent 30 % ou plus de femmes.

Les données de ce rapport ont été fournies par MarketIntelWorks, une société de recherche et d'analyse de données qui se concentre sur la diversité des sexes.

Au sujet de Catalyst

Catalyst est un organisme mondial à but non lucratif qui travaille de concert avec des PDG parmi les plus reconnus et des entreprises chefs de file aux fins de créer des milieux de travail où les femmes peuvent rayonner. Fondé en 1962, Catalyst suscite le changement au moyen d'une recherche pionnière, d'outils pratiques et de solutions éprouvées qui accélèrent l'avancement des femmes vers le leadership -- parce que le progrès des femmes est un progrès pour toutes et tous.

À propos du Club des 30 % du Canada

Reconnaissant le cadre de gouvernance d'entreprise distinct du Canada, l'objectif du Club des 30 % du Canada est d'inciter les présidents des conseils d'administration et les PDG à atteindre un meilleur équilibre entre les sexes au sein du conseil d'administration et de la haute direction des entreprises.

