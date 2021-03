Les employeurs n'ont toutefois pas l'intention de modifier les dispositions actuelles quant au partage des coûts des soins médicaux

TORONTO, 11 mars 2021 /CNW/ - Selon un nouveau rapport d'Aon plc (NYSE : AON), le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé, la plupart des employeurs canadiens ont exprimé un sentiment d'urgence renouvelé à l'égard du bien-être et de la santé mentale des employés, notamment en ce qui concerne la prestation de soins de santé virtuels en réponse à la pandémie.

Le rapport, Repenser les avantages sociaux à l'ère de la COVID-19 et au-delà, indique que les employeurs mettront davantage l'accent sur le bien-être de leurs employés au cours des prochains mois. Près de 60 % des répondants ont exprimé le besoin d'évaluer et d'améliorer leur offre en santé mentale, en proposant de nouveaux services ou en comblant les lacunes en matière de protection ou de prestation de services cernées pendant la pandémie. La prestation de soins de santé virtuels, maintenant offerte par un tiers des organisations participantes, connaîtra une hausse, puisque 27 % des autres ont indiqué vouloir l'ajouter. Environ la moitié de celles qui offrent des soins de santé virtuels en offraient déjà avant la pandémie, mais la plupart des organisations qui les ont mis en place pendant la pandémie ont l'intention de continuer de les offrir par la suite.

Le sondage souligne que les protections facultatives retiennent également plus l'attention dans le contexte de la COVID-19. Les avantages sociaux liés au mieux-être et au style de vie ont un effet préventif sur les coûts de l'assurance invalidité de longue durée. Environ les deux tiers des répondants estiment que la pandémie a accru l'intérêt des employés pour certains avantages sociaux liés au style de vie, comme la gestion du stress et les conseils (84 %), la planification financière (74 %), les programmes de nutrition (70 %), les abonnements à un centre de conditionnement physique virtuel (69 %) et l'achat ou la location d'équipement de conditionnement physique (66 %).

« Depuis le début de la pandémie, les employeurs canadiens sont très préoccupés par le bien-être de leurs employés, a déclaré Cathy Perron, vice-présidente principale, Solutions pour la santé, chez Aon. La COVID-19 a fait ressortir certaines lacunes dans les régimes d'avantages sociaux actuels et peut avoir suscité un désir de réévaluer les besoins - pas tant en ce qui concerne les protections de base comme les soins de santé, les soins dentaires et l'assurance vie, mais plutôt en ce qui a trait aux protections facultatives et complémentaires qui favorisent la conciliation travail-vie personnelle et le bien-être des employés. Plus que jamais, les employeurs recherchent un équilibre entre les contraintes budgétaires et la nécessité d'améliorer la mobilisation et la fidélisation des employés. »

Les résultats du sondage révèlent également qu'une majorité des organisations participantes affirment ne pas prévoir d'apporter des modifications à des secteurs clés comme le partage des coûts (81 %) ou les dispositions financières sous-jacentes (95 %).



Les coûts liés aux assurances invalidité de courte durée (ICD) et invalidité de longue durée (ILD) demeurent la principale préoccupation de la plupart des promoteurs, dont près de 75 % sont inquiets de l'escalade des coûts. Le sondage montre aussi que les domaines directement touchés par la COVID-19, comme la disponibilité des services (83 %), les augmentations possibles des frais habituels et raisonnables des assureurs (79 %) et les hausses de coûts des soins dentaires (64 %), sont également source de préoccupation. Enfin, faisant preuve d'engagement envers le changement et l'adaptation, près du quart (24 %) des répondants considèrent la formation d'une main-d'œuvre inclusive et diversifiée comme un facteur influençant la stratégie en matière d'avantages sociaux.

« Les employeurs qui réexaminaient déjà leur stratégie quant aux avantages sociaux en raison d'enjeux liés aux coûts et de l'évolution des attentes des employés sont forcés de repenser encore une fois leur stratégie, à cause du contexte actuel, a ajouté Mme Perron. Les employeurs pensent à rééquilibrer, mais pas à réduire les protections. Ceux qui débutent leur révision devront définir ce que cela signifie pour leur organisation, alors que ceux qui ont une approche plus définie devront combler les lacunes cernées durant la pandémie ou continuer de respecter leurs priorités. »

Ce nouveau sondage en ligne a été mené en décembre 2020 auprès de plus de 230 employeurs canadiens de différentes tailles dans neuf provinces du pays. Il a été conçu afin de déterminer comment les entreprises ont géré la pandémie, leurs priorités relatives au remaniement de leurs offres en avantages sociaux, et les implications pour l'assurance.



Aon plc (NYSE : AON) est le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé. Nos 50 000 employés de 120 pays génèrent des résultats pour les clients grâce à des données et à des analyses exclusives produisant des points de vue permettant de réduire la volatilité et d'améliorer le rendement.

