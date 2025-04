TORONTO, le 14 avril 2025 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan, a publié sa Mise à jour du printemps 2025 sur le marché canadien de l'assurance. Publié afin d'appuyer la détermination constante d'Aon à aider les clients canadiens à prendre de meilleures décisions en matière de gestion des risques et de programmes d'assurance, le rapport constate que le marché canadien de l'assurance dommages s'est avéré être remarquablement résilient. Malgré des pertes record de 9,1 milliards de dollars dues aux catastrophes naturelles en 2024, le marché reste bien approvisionné, avec une concurrence saine et une capacité suffisante.

« Les conditions actuelles du marché offrent aux clients la possibilité d'augmenter les limites, d'élargir les couvertures et de remédier à la disparité des modalités par rapport aux conditions antérieures plus difficiles du marché », a déclaré Catherine Lanctôt, vice-présidente principale et directrice nationale, Groupe des Services Financiers chez Aon. « Bien que compétitive, la pression pour la croissance doit être équilibrée avec la rentabilité, et l'environnement de souscription reste prudent et discipliné avec le même niveau d'examen technique établi lors du dernier cycle de marché. »

D'autres résultats importants sont à noter :

Les augmentations de primes et l'amélioration du rendement des investissements ces dernières années ont renforcé la position des assureurs.

L'année 2024 a été la plus coûteuse de l'histoire du Canada en matière de catastrophes naturelles, avec des dommages assurés estimés à 9,08 milliards de dollars canadiens.

Le Canada reste un marché attractif pour les assureurs londoniens, qui souhaitent développer leurs portefeuilles et offrir une capacité compétitive.

reste un marché attractif pour les assureurs londoniens, qui souhaitent développer leurs portefeuilles et offrir une capacité compétitive. Le marché de l'immobilier commercial continue de se modérer au début de l'année 2025. La disponibilité des capacités et la rentabilité stimulent la concurrence, créant des possibilités d'amélioration de la couverture et des prix.

Alors que le marché primaire de l'assurance des dommages primaires est favorable aux clients, le marché de l'assurance dommages excédentaires connaît une concurrence plus agressive.

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) existe pour contribuer à une meilleure prise de décisions afin de protéger et d'enrichir la vie des gens dans le monde entier. Grâce à des observations analytiques exploitables, à une expertise en matière de capital de risque et de capital humain intégrée mondialement, et à des solutions adaptées localement, nos employés de plus de 120 pays apportent aux clients plus de la clarté et la confiance nécessaires pour prendre de meilleures décisions en matière de risques et de main-d'œuvre, ce qui protège et développe leurs activités.

Contact média

Alexandre Daudelin

+1 514 967 9330

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1632623/Aon_Logo_2.jpg

SOURCE Aon plc