Un rappel au sujet de la sécurité pour les visiteurs du parc de la Gatineau

OTTAWA, le 26 juin 2019 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC), conjointement avec la Commission de la capitale nationale (CCN), ont observé un grand nombre de véhicules qui faisaient des excès de vitesse dans le parc de la Gatineau, ainsi que des cyclistes qui n'étaient pas conformes à la règlementation, au cours du weekend dernier. La GRC et la CCN rappellent aux visiteurs du parc de la Gatineau que :

la limite de vitesse est de 60 km/h; (40 km/h sur la promenade du Lac-Fortune)

les conducteurs doivent faire preuve de prudence en dépassant des cyclistes, en gardant une distance d'au moins 1,5 mètres;

les cyclistes doivent circuler à la file et ne doivent pas être en groupe de plus de 15

les cyclistes doivent obéir aux panneaux d'arrêts;

l'alcool est interdit en tout temps et en tout lieu autre que sur votre site de camping.

La GRC et la CCN ont une présence visible dans le parc de la Gatineau et la GRC met régulièrement en œuvre des programmes ciblés et stratégiques d'application de la loi en matière de contrôle routier, afin de réduire la vitesse et la conduite dangereuse. Cependant, éviter les risques d'accidents est la responsabilité de tous. Tout le monde devrait pouvoir profiter du parc de la Gatineau. Les visiteurs sont fortement encouragés à signaler tout incident à la CCN.

De plus, la CCN rappelle aux visiteurs que le parc de la Gatineau est fermé aux véhicules motorisés environ 30 minutes après le coucher du soleil et rouvre à compter de 8 h le lendemain, dans le cadre d'un projet pilote. Ce projet fait partie d'une approche concertée pour gérer activités et circulation sur les promenades du parc de la Gatineau. Suivant la tenue de consultations publiques et de rencontres auxquelles ont pris part des groupes d'usagers et d'organisateurs d'activités, la CCN a élaboré un plan d'action qui vise à accroître la sécurité et à réduire les conflits entre usagers sur le réseau de promenades.

Pour obtenir d'autres renseignements au sujet du parc de la Gatineau, visitez : http://ccn-ncc.gc.ca/endroits/parc-de-la-gatineau.

