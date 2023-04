MONTRÉAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - Éduc'alcool et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont lancé hier le projet pilote « Check ton verre » en présence du ministre de la Sécurité publique du Québec, M. François Bonnardel. Cette initiative prend la forme d'une distribution gratuite de 10 000 protège-verres afin de, notamment, protéger les consommatrices et les consommateurs contre l'ajout, à leur insu, de substances illicites dans leur verre. L'objectif est de réduire les risques d'intoxication en outillant la population et de prévenir la consommation excessive d'alcool, alors que plusieurs personnes se tournent vers les shooters, entre autres, pour éviter d'avoir à surveiller leur verre.

Lancement du projet pilote « Check ton verre », présents sur la photo : Audrey Buteau, TUP; Benjamin Allen, TUP, M. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique; Geneviève Desautels, directrice générale d’Éduc'alcool; Sophie Roy, directrice adjointe à la Direction des enquêtes criminelles du SPVM; Pierre Thibault, président de la Nouvelle Association des bars du Québec (NABQ). (Groupe CNW/Éduc'alcool) Logo de SPVM (Groupe CNW/Éduc'alcool)

Les protège-verres seront distribués à l'occasion d'une vaste tournée des bars de Montréal, dont la première étape a eu lieu hier soir. Outre le ministre Bonnardel, la directrice générale d'Éduc'alcool, Mme Geneviève Desautels, et la directrice adjointe à la Direction des enquêtes criminelles du SPVM, Mme Sophie Roy, y ont pris part. Au cours des prochains mois, la distribution se poursuivra dans les établissements licenciés de la métropole ainsi que lors de certains événements.

Un rôle déterminant pour chacune et chacun

Le projet pilote « Check ton verre » met l'accent sur la prévention en matière de consommation d'alcool auprès d'une clientèle plus jeune. Il vise également à réduire les risques de surdose et d'hospitalisation à la suite de l'ingestion volontaire ou non de substances illicites, ou encore, d'un excès d'alcool. Il souligne aussi l'importance de signaler un événement d'intoxication non intentionnelle à la police pour contribuer à la sécurité de toutes et tous.

Tant pour les témoins, les gens qui intoxiquent des personnes à leur insu que les victimes, le projet pilote attire l'attention sur les responsabilités individuelles, mais aussi sur les actions collectives en matière de consommation d'alcool. Il ne vise pas à mettre le fardeau sur les potentielles victimes, mais bien à les sensibiliser à l'adoption de comportements sécuritaires et responsables. Le projet désire également démontrer que toutes et tous sont concernés et que chacune et chacun peut réellement jouer un rôle déterminant et peut contribuer à assurer la sécurité de ses pairs par un simple geste d'entraide.

Des outils de modération inclus

Les protège-verres développés pour le projet pilote « Check ton verre » permettent d'informer et de sensibiliser la population en matière de consommation d'alcool grâce à un code QR qui redirige vers le Calcoolateur, un outil d'aide à la modération développé par Éduc'alcool. Celui-ci permet de suivre l'évolution de son alcoolémie, ou encore, de la calculer à l'avance en fonction de la quantité d'alcool qu'une personne prévoit consommer.

L'apport d'Éduc'alcool à ce projet pilote permet de sensibiliser les citoyennes et citoyens aux risques liés à la consommation de boissons alcooliques et d'offrir des ressources pour aider les jeunes et les moins jeunes à faire des choix éclairés en la matière.

Un outil simple d'utilisation pour toutes les situations

Le protège-verre s'adapte à plusieurs types de verre. Il peut rapidement devenir un incontournable à toute sortie qui implique une consommation d'alcool. Cet outil est simple d'utilisation et facilement transportable, le rendant pratique dans les bars, les festivals, les fêtes, et plus encore. Fait à partir d'aluminium, le protège-verre est de surcroît recyclable.

Pour protéger davantage les consommatrices et consommateurs contre l'ajout à leur insu de substances illicites dans leur verre et, ainsi, accroître leur sécurité, il importe de multiplier les efforts de sensibilisation ainsi que les outils. Le protège-verre constitue l'un d'entre eux.

Citations

« L'approche d'Éduc'alcool vise à accompagner les jeunes à prendre conscience de leur relation avec l'alcool. Le projet "Check ton verre" intervient exactement dans ce cadre en les conscientisant sur les contextes de consommation et en intervenant afin de prévenir les risques associés à la consommation excessive d'alcool. C'est un plaisir de collaborer avec le SPVM et le ministère de la Sécurité publique pour faire rayonner ce projet et pour accompagner les jeunes dans une consommation d'alcool sécuritaire et responsable. Nous espérons que ce projet pilote ait notamment pour effet de créer une demande auprès des établissements licenciés afin que ces derniers s'engagent à prendre la responsabilité de mettre systématiquement des protège-verres sur les consommations qu'ils servent. »

- Geneviève Desautels, directrice générale d'Éduc'alcool

« Depuis de nombreuses années, le SPVM prend la question des drogues de synthèse et des intoxications volontaires ou non à ces substances très au sérieux et nous ne ménageons aucun effort pour nous y attaquer, tant sur le plan de la prévention que de la répression. Le phénomène de surconsommation d'alcool, dont nous sommes régulièrement témoins sur le terrain, nous préoccupe aussi grandement. Ce projet pilote nous permet de joindre nos efforts à ceux d'Éduc'alcool et du ministère de la Sécurité publique afin de sensibiliser l'ensemble des citoyennes et citoyens aux actions et aux moyens à leur disposition pour consommer de façon sécuritaire et responsable, se protéger et même protéger leur entourage. »

- Sophie Roy, directrice adjointe à la Direction des enquêtes criminelles du SPVM

« Administrer du GHB ou toute autre drogue de synthèse à l'insu d'une personne est un crime et nous travaillerons à éliminer ces événements. Dans l'intervalle, je veux permettre à celles et ceux qui souhaitent assurer leur propre sécurité d'avoir des outils à leur disposition. J'aimerais aussi que ce projet pilote amène l'industrie à adopter une approche bienveillante envers sa clientèle et les victimes. C'est pourquoi je suis heureux de soutenir l'initiative d'Éduc'alcool et du SPVM ; on pose des gestes concrets pour que les Québécoises et Québécois puissent fêter et s'amuser en toute sécurité. »

- François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

À propos d'Éduc'alcool

Éduc'alcool est un organisme indépendant et sans but lucratif qui a pour mission d'informer, d'outiller et de sensibiliser la population québécoise en matière de consommation d'alcool. Son approche vise à promouvoir et favoriser une consommation responsable et à influencer les actions collectives en matière de consommation d'alcool. Éduc'alcool conscientise la population sur les contextes de consommation et intervient afin de prévenir la consommation risquée d'alcool. En s'appuyant sur les faits scientifiques, Éduc'alcool a toujours le souci de s'adresser à l'intelligence des citoyennes et citoyens, et de diffuser une information juste et accessible via ses campagnes d'information et de sensibilisation.

À propos du SPVM

Le SPVM est un répondant de première ligne auprès de la collectivité de l'île de Montréal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plus de 6 000 employées et employés civils ainsi que policières et policiers travaillent ensemble pour répondre aux besoins de la population en matière de sécurité. Le SPVM dessert un territoire d'une superficie de 496 km2 habité par plus de 2 millions de personnes. Il a adopté le modèle de la police de quartier, qui s'inspire des principes de la police communautaire et situe les citoyennes et citoyens au cœur de son organisation.

