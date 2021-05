MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) lance un appel aux institutions bancaires afin de collaborer à un projet de recherche, lancé en janvier 2021, visant à développer un guide de recommandations permettant à ces institutions d'offrir des services en ligne plus accessibles.

Une situation préoccupante aggravée par la crise actuelle.

Avec les technologies d'adaptation appropriées, les personnes ayant des limitations fonctionnelles peuvent naviguer sur internet sans problème, à condition que les sites Web respectent certaines normes d'accessibilité. « La crise sanitaire que nous traversons actuellement a mis en lumière l'importance de développer des sites Web accessibles. Du jour au lendemain, des personnes aveugles ou malvoyantes ont dû se tourner vers le Web pour gérer leurs avoirs. Pour certaines d'entre elles, cela a été très difficile », rappelle madame Carole Giguère, présidente du RAAQ.

Le RAAQ constate en effet que l'accessibilité des services transactionnels offerts sur les sites Web d'institutions bancaires canadiennes comporte encore son lot de difficultés pour les personnes handicapées visuelles bien que les règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG 2.0) développées par le Consortium W3C existent depuis plus de 10 ans. « Imaginez le défi que peut représenter l'accès à ces services pour des personnes ayant des limitations visuelles, auditives, motrices ou cognitives. Le simple paiement d'une facture, le téléchargement d'un relevé mensuel, un virement Interac ou encore la recherche d'une opération peuvent représenter des défis de taille », poursuit Carole Giguère.

Un projet ouvert et novateur

Financé en partie par le Gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds de l'Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité, le projet de recherche du RAAQ inclut la réalisation d'une série de tests utilisateurs, suivi d'une analyse de résultats et de la diffusion d'un guide de recommandations afin de supporter les banques dans la mise en place de plates-formes Web plus accessibles et plus inclusives. Cela permettra aux clients en situation de handicap de conduire plus efficacement les opérations financières qu'ils et elles souhaitent effectuer au quotidien. Pour réussir ce mandat de taille, le RAAQ peut compter sur l'aide de deux partenaires incontournables, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) et la Fédération des Mouvements Personne d'Abord du Québec (FMPDAQ). « Nous tendons aujourd'hui la main aux institutions du milieu bancaire afin que nous puissions, ensemble, réaliser ce projet pour améliorer l'inclusivité des institutions financières et la qualité de vie des personnes aveugles ou malvoyantes », conclut la présidente du RAAQ.

À propos du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec

Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) a pour mission de promouvoir et de défendre les droits des personnes aveugles et amblyopes du Québec, afin de favoriser leur intégration à part entière dans tous les domaines de l'activité humaine. Notre fédération représente 21 associations travaillant avec les personnes en situation de handicap visuel partout au Québec.

SOURCE Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ)

Renseignements: Antoine Perreault, directeur général du RAAQ, Téléphone : 438-393-7859, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.raaq.qc.ca