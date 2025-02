Semaine de la canne blanche : le RAAQ met en lumière les enjeux vécus par les personnes aveugles et malvoyantes à travers son projet « histoire de réadapt' »

MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) veut profiter de l'édition 2025 de la Semaine de la canne blanche pour mettre en lumière les embûches importantes rencontrées par les personnes handicapées visuelles lors de leur processus de réadaptation.

« Perdre la vue, c'est difficile et éprouvant. C'est toute notre vie qui change. Il faut réapprendre à se déplacer, à cuisiner, à utiliser un ordinateur, à lire un livre. Les centres de réadaptation du Québec sont censés nous fournir des outils et nous accompagner dans notre réadaptation, mais souvent, on frappe un mur. Des exemples d'histoire révoltante, il y en a vraiment beaucoup. », souligne Martine Bédard, vice-présidente du RAAQ.

Délai déraisonnable et bureaucratie lourde les centres de réadaptation vivent les mêmes enjeux que le reste du réseau de la santé. La pénurie de personnel revêt cependant une dimension particulière au niveau de la déficience visuelle. « Depuis quelques années, on demande aux spécialistes en réadaptation en déficience visuelle de faire une maîtrise pour pouvoir travailler dans le réseau. Une maîtrise pour un travail majoritairement technique avec seulement quelques postes de disponible un peu partout au Québec. Ce n'est pas étonnant que personne ne veuille aller étudier là-dedans. » avance René Binet, président du RAAQ. Résultat : Cette pénurie de personnel et la rationalisation des services plongent les personnes handicapées visuelles dans un parcours du combattant pour obtenir des services et faire respecter leur dignité.

Les spécialistes en déficience visuelle ont le rôle d'aider les personnes aveugles et malvoyantes à utiliser des stratégies et des aides techniques adaptées pour maintenir et retrouver de l'autonomie et de l'aisance dans leurs activités quotidiennes. Ironiquement, c'est aussi leur rôle d'évaluer et de refuser des aides techniques ou des services. « Quand on fait une demande pour un service ou une mise à jour, c'est pour nous permettre de faire plus et mieux. Que la personne responsable de nous aider dans notre processus de réadaptation nous bloque et nous fasse sentir qu'on n'a pas réellement ces besoins-là pour sauver des sous, ça fait mal. Le programme d'aides visuelles n'est pas coûteux, on fait vraiment des économies de bout de chandelle au détriment de notre autonomie.» continue Martine Bédard.

Pour illustrer ces parcours du combattant, le RAAQ lance le projet « Histoire de réadapt'», une série de capsules audio présentant les témoignages de personnes handicapées visuelles quant à leur parcours de réadaptation. Une capsule sera diffusée chaque jour entre le 3 et le 7 février 2025 sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube.

À propos du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec

Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) a pour mission de promouvoir et de défendre les droits des personnes aveugles et amblyopes du Québec, afin de favoriser leur intégration à part entière dans tous les domaines de l'activité humaine. Notre fédération représente 21 associations travaillant avec les personnes en situation de handicap visuel partout au Québec.

