Des peuples autochtones et des Ontariens vivant en région rurale bénéficieront d'une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence à quel point nous dépendons de nos connexions. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens des quatre coins du pays ont besoin d'un accès fiable à Internet haute vitesse puisque nous sommes nombreux à travailler, à apprendre et à communiquer avec nos amis et nos familles depuis notre foyer. À l'heure actuelle, trop de Canadiens demeurant dans des collectivités rurales et éloignées n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), afin de répondre aux besoins des Canadiens en matière d'Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, le député de Nickel Belt, Marc G. Serré, a annoncé, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, le versement d'un financement de 269 000 $ à Blue Sky Net afin d'offrir Internet haute vitesse à la communauté de la Première Nation de Wahnapitae, sur la rive nord-ouest du lac Wanapitei, au nord-est de Sudbury. Ce projet permettra de brancher à Internet haute vitesse 74 ménages mal desservis, dont 68 ménages autochtones.

Le FLBU, qui est assorti d'une enveloppe de 1,75 milliard de dollars, a été lancé le 9 novembre 2020. Son Volet de réponse rapide reflète la nécessité d'agir rapidement pour régler la question de la connectivité. Ce sont donc 150 millions de dollars qui ont été réservés pour financer immédiatement des projets prêts à démarrer et pouvant être achevés d'ici le 15 novembre 2021. Grâce à ce processus simplifié, les projets qui sont prêts à aller de l'avant à court terme peuvent être approuvés rapidement de sorte que la construction puisse commencer le plus tôt possible et que davantage de Canadiens puissent être branchés plus rapidement. Le projet annoncé aujourd'hui a reçu une approbation dans les deux mois suivant le lancement officiel du programme.

Pour faciliter la présentation de demandes de projets comme celui-ci, le FLBU fournit un service d'orientation aux demandeurs, et tout particulièrement à ceux qui ont besoin de plus de soutien pour établir des partenariats, repérer les sources potentielles de financement et naviguer à travers le processus de demande. Le service d'orientation veille à ce que le FLBU puisse répondre aux besoins de tous les demandeurs, y compris des plus petits demandeurs comme les municipalités rurales et les communautés autochtones.

Les projets financés dans le cadre du FLBU, ainsi que par d'autres investissements publics et privés, aideront à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité établi à 100 %.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les progrès déjà réalisés par le gouvernement du Canada pour soutenir les Canadiens vivant dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques. Depuis 2016, le gouvernement fédéral a approuvé plus de 18 000 projets d'infrastructure dans des collectivités de moins de 100 000 habitants, ce qui représente des investissements fédéraux de plus de 28 milliards de dollars. De ces investissements, 93 % ont été réalisés dans des collectivités de moins de 30 000 habitants. Plus de 6 100 kilomètres d'autoroutes et de routes, et 103 ponts ont été construits, réparés ou modernisés dans les collectivités rurales, et plus de 3 134 projets permettent aux collectivités rurales d'avoir accès à des sources d'eau potable plus propres et plus durables. Pour lutter contre l'itinérance et répondre aux besoins en ce qui concerne les logements abordables, 1 416 projets ont été approuvés, ce qui a permis de verser plus de 401 millions de dollars aux collectivités rurales du pays.

Citations

« Internet haute vitesse est la clé du succès des résidents des régions rurales de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 nous a tous permis de constater à quel point il est important d'y avoir accès. L'investissement d'aujourd'hui améliorera la connectivité à large bande pour 74 ménages de la communauté de la Première Nation de Wahnapitae. Il contribuera à créer des emplois, à améliorer la santé et la sécurité de la population, et à assurer une reprise économique plus forte pour les Ontariens ruraux. C'est l'un des nombreux projets qu'entreprend notre gouvernement pour répondre aux besoins de tous les Canadiens en matière d'Internet haute vitesse. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef

« Cet investissement important de près de 270 000 $ dans Internet haute vitesse est extrêmement bien accueilli et aura des répercussions positives sur les résidents de la Première Nation de Wahnapitae. Afin de stimuler la prospérité économique et sociale, il est important d'encourager les fournisseurs de services Internet locaux à soumettre des propositions et à accéder au financement fédéral historique du FLBU qui leur permettra de concrétiser leurs projets prêts à démarrer. Nous sommes impatients de collaborer avec les municipalités, les communautés des Premières Nations, les organismes et les fournisseurs de services de télécommunication locaux afin d'assurer aux communautés du Grand Sudbury une connexion à une large bande abordable et accessible. Félicitations au chef Roque, au conseil et aux résidents de la Première Nation de Wahnapitae pour leur collaboration fructueuse avec Blue Sky Net et le Spectrum Group dans le cadre de cette initiative. »

- Le député de Nickel Belt, Marc G. Serré

« L'accès à Internet haute vitesse est la pierre angulaire du succès moderne de toute communauté, et c'est pourquoi la Première Nation de Wahnapitae s'efforce depuis un certain temps d'améliorer ces services. Nous apprécions profondément ce financement, car ce projet de fibre optique aura d'importantes répercussions sur la qualité de vie des membres de notre communauté en plus de leur offrir un accès considérablement plus grand à un large éventail d'occasions de transformation. Nous sommes vraiment ravis de voir cette évolution et remercions sincèrement le député Marc G. Serré, son personnel, ainsi que la Blue Sky Economic Growth Corporation et le Spectrum Group pour leur travail visant à faire de cette initiative une réalité. »

- Le chef de la Première Nation de Wahnapitae, Larry Roque

« Au cours des nombreuses années pendant lesquelles nous avons travaillé à l'expansion de la large bande dans le Nord de l'Ontario, nous avons demandé l'aide du gouvernement fédéral. Ce projet n'est pas différent, et avec le soutien du Spectrum Group, à un moment où l'accès à la large bande n'a jamais été aussi nécessaire, nous sommes encore une fois reconnaissants de ce soutien. »

- La directrice générale de la Blue Sky Economic Growth Corporation, Susan Church

« Le Spectrum Telecom Group est fier de travailler avec la Blue Sky Economic Growth Corporation pour étendre et améliorer Internet à large bande en milieu rural, dans la communauté de la Première Nation de Wahnapitae. Ce projet ne pourrait pas se concrétiser sans les contributions opportunes du Fonds pour la large bande universelle et sans le travail inlassable de Blue Sky Net. »

- Le vice-président de la Division de la large bande chez le Spectrum Group, Jason Bionda

Les faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle accepte actuellement les demandes, et ce, jusqu'au 15 février 2021, à 15 h (heure de l'Est).

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 ménages d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, [email protected], 613-295-8123 ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home