MONTRÉAL, le 8 août 2024 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal est très fière d'annoncer son tout premier projet de transport collectif à YMX Aérocité internationale de Mirabel. Dans le cadre d'une démarche d'amélioration de l'accès et de bonification de l'offre de transport durable à YMX, ADM a entrepris la mise en place d'un plan de gestion des déplacements (PGD) pour les employés travaillant sur le site de YMX, en collaboration avec exo ainsi que la Ville de Mirabel et le service Mobilité alternative (MOBA). Un service de navette débutera alors le 19 août prochain, à partir de la station de métro Montmorency, et sera réservé aux employés et aux visiteurs de YMX.

(Groupe CNW/Aéroports de Montréal)

L'Aérocité internationale de Mirabel connaît un dynamisme sans précédent, avec maintenant une trentaine d'entreprises et plus de 8 000 travailleurs contribuant quotidiennement à son rayonnement par leur expertise et leur savoir-faire. Il était primordial d'implanter une desserte de transport collectif afin de répondre aux besoins de la communauté, de faciliter l'accessibilité au site, et d'ainsi, contribuer à son pouvoir d'attractivité.

« Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui la mise en place d'un service de navette qui desservira YMX, avec plusieurs arrêts prévus sur le site de l'Aérocité. Ce projet pilote d'un an, réalisé en collaboration avec nos partenaires, permettra à la communauté de YMX d'avoir une alternative à l'auto solo, en plus d'attirer de nouveaux talents. Il s'agit d'un projet d'autant plus important pour notre organisation puisqu'il s'inscrit dans nos objectifs de durabilité. La feuille de route d'ADM serait en effet incomplète si elle ne comprenait pas des mesures pour aider ses partenaires et les employés de ses communautés à réduire leurs émissions de GES », a déclaré Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM.

« Exo est fier de mettre en place des moyens de transport collectif qui faciliteront les déplacements des employés de YMX, et ce, dans une nouvelle collaboration innovante avec ADM, la Ville de Mirabel et le service MOBA. Avec les besoins grandissants que connait l'Aérocité internationale de Mirabel, exo participe à l'amélioration des services en transport durable aux plus de 8 000 travailleurs qui contribuent quotidiennement au rayonnement de l'industrie canadienne grâce au soutien de secteurs clés tel que l'aéronautique et l'électrification des transports », a mentionné Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

« Nous sommes très heureux de voir concrétiser ce projet de transport collectif pour YMX Aérocité internationale de Mirabel. Avec des annonces d'investissement majeur faites récemment par le gouvernement du Québec pour Airbus Canada, ainsi que le développement du pôle aérospatial de Mirabel de la zone d'innovation Espace Aéro, ce projet démontre la proactivité de Mirabel, exo, ADM et le service Mobilité alternative (MOBA). En collaborant à ce projet de transport collectif, Mirabel devient plus accessible et plus attrayante pour la nouvelle main-d'œuvre. Pour les employés, les stagiaires et visiteurs de l'extérieur, ces navettes simplifieront aussi leurs déplacements vers l'Aérocité. Ajoutons à cela la réduction de voitures sur le réseau routier, et nous voici aussi avec une formule gagnante pour l'environnement. Mirabel ne peut que se réjouir de cette initiative », a expliqué le maire de Mirabel, Patrick Charbonneau.

Le service de navette sera offert gratuitement avec un trajet de plus ou moins 35 minutes, aux heures de pointe, du lundi au vendredi. Plus précisément, il comprendra 14 autobus, dont 7 le matin et 7 le soir, qui passeront aux 30 minutes, de 6 h 00 à 7 h 40 le matin, un départ à 10 h 55, et de 15 h 00 à 17 h 30 en fin d'après-midi.

Ce projet n'aurait été possible sans la contribution financière des partenaires de la communauté de YMX. ADM tient à remercier chaudement Airbus Canada, Airbus Atlantique Canada, Avianor, la Chambre de commerce et d'industrie de Mirabel, Nolinor, Safran, Transport Robert et particulièrement la Ville de Mirabel pour leur grande générosité et leur participation à ce projet.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques 514-394-7304, [email protected]