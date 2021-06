Noria. Facile à vivre, facile à aimer.

MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le bureau de location Noria Appartements, un projet de logements locatifs tout inclus flambant neuf, a ouvert tout récemment ses portes au public. Ce projet offrira 364 unités réparties sur deux phases et quatre bâtiments. Situé à proximité de tous les commerces et services, le complexe est le seul à proposer une offre de logements résidentiels locatifs neufs et tout inclus dans l'arrondissement de Saint-Laurent. La première phase, qui comprend deux bâtiments totalisant 185 unités, est en construction. Les bâtiments seront livrés pour l'un en mars 2022 et pour l'autre, en juillet 2022.

Acheté par le Groupe Kevlar, cet ancien terrain industriel laissé à l'abandon pendant plusieurs années a été totalement décontaminé et réhabilité dans le but d'y construire un milieu de vie à part entière. En plus de bénéficier d'une localisation exceptionnelle au cœur d'un secteur résidentiel et commercial en plein effervescence, Noria Appartements offre des logements d'une à trois chambres en formule tout inclus.

« En développant Noria appartements, nous avons voulu répondre à la forte demande en logements locatifs dans la métropole tout en créant un style de vie à part entière qui facilite le quotidien des futures locataires », explique le président du Groupe Kevlar, René Bellerive. « C'est pourquoi le prix de location des appartements Noria comprend les électroménagers, le coût du chauffage, de climatisation et de l'électricité, la connexion internet haute vitesse illimitée, l'habillage intérieur des fenêtres ou encore l'accès à la piscine et au gym. En bref, il ne reste plus que les meubles à apporter pour pouvoir profiter de cet environnement unique et communautaire ».

Avec ses grands espaces communs et sa cour intérieure intimiste, le projet Noria Appartements espère attirer couples et familles en quête d'un endroit où il fait bon vivre, partager, s'entraider et se détendre. Le bureau de location est situé au 306, rue Crevier. La directrice location, Samantha Hyacinthe attend les visiteurs et futurs locataires du lundi au vendredi de 10 h à 18 h.

LEED Or

La certification LEED offre la vérification par un tiers indépendant que les bâtiments ont été conçus et construits en utilisant des stratégies visant à atteindre la haute performance dans des domaines clés de la santé humaine et de l'environnement : aménagement écologique des sites, les économies d'eau, l'efficacité énergétique, le choix des matériaux à l'intérieur et la qualité environnementale. Nous sommes heureux de vous confirmer que Noria Appartements est construit selon les exigences de la certification LEED Or!

À propos de Groupe Kevlar

Depuis sa fondation, Kevlar se démarque par sa vaste expérience immobilière. L'entreprise ne se contente pas de suivre les normes. Elle les définit, les établit, sans compromis. L'immobilier qui inspire, l'immobilier qui attire est celui qui se distingue. Par son audace, sa créativité, son inventivité autant que par sa pertinence, sa qualité, sa valeur ajoutée. Kevlar construit sa réputation sur sa capacité à voir au-delà des tendances, à hausser sans cesse la barre de l'excellence. Qu'elles soient résidentielles, commerciales ou industrielles, ses réalisations sont appréciées et recherchées. Parce qu'elles sont incomparables et profitables.

