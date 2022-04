Botanext rejoint le collectif de marques provincial DLYS par ROSE ScienceVie

HUNTINGDON, QC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - ROSE ScienceVie Inc. (« ROSE »), un important producteur, distributeur et spécialiste de la commercialisation du cannabis au Québec, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le microproducteur Botanext. Dans le cadre de cette nouvelle entente, les produits artisanaux locaux de l'exploitation de Val-d'Or seront accueillis au sein de la marque québécoise exclusive DLYS - un collectif de producteurs de cannabis artisanal en pleine expansion, élaboré par ROSE.

Botanext est le septième microproducteurs à se joindre au collectif dont les produits artisanaux sont offerts à l'échelle du Québec sous la marque DLYS.

« L'équipe de Botanext démontre à quel point les microproducteurs québécois sont importants pour l'industrie du cannabis - et surtout, pour le consommateur québécois », a déclaré Davide Zaffino, président et chef de la direction de ROSE. « Tous les membres de l'équipe de Botanext ont une passion évidente pour ce qu'ils font, et leur attention portée aux détails des produits illustre toutes les valeurs de DLYS. »

Le microproducteur de Val-d'Or est connu pour avoir perfectionné continuellement ses méthodes de culture intérieure de façon naturelle afin de favoriser la santé des plantes et d'offrir cette même attention aux consommateurs de sa province.

« Les Québécois et Québécoises devraient avoir accès à d'excellents produits fabriqués ici même », a déclaré Maxime Godbout, président de Botanext. « Nous savons que c'est important pour eux. L'amour de la fleur, la qualité et le savoir-faire sont à la base de notre ADN chez Botanext et nous espérons que notre produit aidera au rayonnement régional ainsi qu'à son développement économique. DLYS est la raison pour laquelle cela est possible, et faire partie de ce collectif de cannabis est une fierté pour nous. Double Tangie Banana en est la preuve. »

Botanext commercialise son premier produit : « DLYS du Nord », une souche hybride à dominante sativa appelée Double Tangie Banana, issue du croisement de Banana Sherbert et Tangie, réputée pour son goût robuste d'agrumes.

À propos de ROSE ScienceVie inc.

ROSE ScienceVie s'engage à ce que le Québec soit en mesure de bénéficier de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l'entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché provincial. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services spécifiques à l'industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois. Pour plus d'informations, consultez le site roselifescience.ca.

À propos de DLYS

Le collectif de cannabis DLYS par ROSE ScienceVie Inc. est une initiative qui multiplie les choix de produits artisanaux locaux pour les consommateurs, tout en soutenant les producteurs locaux. La mission de ROSE pour la marque DLYS est de soutenir les producteurs de cannabis artisanal locaux avec une expertise du marché réglementé, des ressources et un engagement partagé envers les valeurs, les entreprises et les communautés du Québec.

À propos de Botanext

Botanext est un microproducteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal, taillé à la main et suspendu pour le séchage. Située à Val-d'Or, au Québec, l'exploitation intérieure est réputée pour exploiter des méthodes de culture de pointe afin de fournir des produits de cannabis locaux de qualité.

