Mondev salue l'initiative de la Ville de Montréal de ne pas augmenter les taxes pour 2021.

MONTRÉAL, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Faisant suite à l'annonce de la Ville de Montréal de ne pas augmenter les taxes pour l'année 2021, le développeur immobilier Mondev prend la décision de ne pas augmenter le prix des loyers de l'ensemble de ses locataires résidentiels pour la prochaine année.

Interpellé par la situation difficile vécue par plusieurs à cause de la pandémie, Michael Owen, copropriétaire de Mondev a souligné « Nous félicitons la Ville de Montréal pour cette initiative et nous tenons également à contribuer en aidant, comme nous le pouvons, nos locataires. En permettant à nos locataires résidentiels de renouveler leurs baux sans augmentation de prix pour l'année qui vient, nous souhaitons les aider à traverser cette crise sans précédent et, ainsi, participer plus largement à l'effort collectif visant à soutenir les citoyens, les commerçants et la communauté d'affaires de Montréal ».

Ce gèle du prix des loyers aidera plus de 1500 locataires répartis dans plusieurs quartiers sur l'île de Montréal. Pour Mondev, il s'agit d'une contribution de plus d'un demi-million de dollars.

À propos de Mondev

En affaires depuis plus de deux décennies, Mondev est l'un des développeurs immobiliers les plus respectés et les plus actifs à Montréal. Les projets de Mondev sont situés dans les quartiers les plus prisés de Montréal dont Griffintown, Ville-Marie, Mile Ex, Saint-Henri, Outremont, Ahuntsic et Vieux-Montréal.

