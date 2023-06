MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - IPSO FACTO investissement immobilier, une société d'investissement immobilier bien implantée au Québec, a annoncé d'importants changements au sein de sa structure organisationnelle, dans le cadre d'un plan de relève qui sera effectif sous peu. L'entreprise, qui regroupe des investisseurs privés et institutionnels, en a fait l'annonce officielle tout récemment auprès de ses investisseurs, partenaires et clients.

Serge Robitaille, Président et Associé directeur, a décidé de revoir la structure interne de l'organisation, une décision qui s'inscrit dans une continuation toute naturelle pour l'entreprise. « À titre de fondateur d'IPSO FACTO investissement immobilier, entreprise que j'ai mise sur pied en 2000 avec Pierre Bourgie, un homme d'affaires remarquable que je respecte énormément, je me devais de réfléchir à l'avenir d'IPSO FACTO afin qu'un jour, je puisse officiellement passer le flambeau à une équipe d'associés prête à façonner et à poursuivre le développement de notre entreprise. Cette transition doit se préparer et elle ne peut s'opérer du jour au lendemain », s'est exprimé M. Robitaille.

Éric C. de Léry, Vice-président investissements chez IPSO FACTO, fait un travail extraordinaire depuis 2011 au sein du Groupe. Au cours des 12 dernières années, il a été en mesure de démontrer toute l'étendue de ses compétences en matière d'investissements. Sa capacité incroyable à gérer l'équipe du bureau, sa facilité à développer des relations professionnelles empreintes de confiance envers les investisseurs et les promoteurs ainsi que son indéniable rigueur au travail, lui ont permis de devenir associé en 2016. Pour la suite des choses, le président d'IPSO FACTO souhaitait toutefois que M. de Léry puisse s'adjoindre d'un nouvel associé, doté du même dynamisme et d'une volonté équivalente, afin de faire croître IPSO FACTO investissement immobilier pour le futur.

Jean-Philippe Dubé se joindra donc à l'équipe en place, dès le mois de juillet, à titre d'associé et il se partagera la coprésidence avec Éric C. de Léry. C'est un retour en terrain connu pour M. Dubé qui a déjà travaillé comme Directeur investissements au sein de l'entreprise entre 2011 et 2014, avant de quitter pour de nouveaux défis auprès d'une grande institution où il occupait récemment le poste de Vice-président principal et gestionnaire de Fonds au Développement. La codirection d'IPSO FACTO sera donc officiellement confiée aux deux quadragénaires, M. de Léry et M. Dubé, dont les expériences professionnelles et réalisations respectives sont impressionnantes.

Éric C. de Léry se réjouit de cette nouvelle arrivée au sein de l'équipe et entrevoit avec beaucoup d'enthousiasme cette collaboration avec M. Dubé, avec qui il a travaillé à de nombreuses reprises au cours des 20 dernières années. « L'arrivée de Jean-Philippe amènera assurément un équilibre au sein de notre équipe compétente et c'est vraiment motivant pour moi de travailler à nouveau avec cet estimé collègue. Notre duo dynamique et la complémentarité de nos compétences sauront bonifier et consolider la confiance de nos investisseurs, j'en suis convaincu. Nous souhaitons travailler conjointement à assurer la pérennité d'IPSO FACTO et propulser efficacement tous les projets immobiliers auxquels nous nous associons », a mentionné M. de Léry.

Pour sa part, M. Robitaille, qui demeurera actif et maintiendra son rôle de président du Comité d'investissement, voue une confiance sans réserve envers M. de Léry et M. Dubé. Le duo qu'ils formeront à la tête d'IPSO FACTO, leur rigueur et leur intégrité permettra à l'entreprise de poursuivre sa lancée et de continuer à s'impliquer dans des projets ambitieux et stimulants. Cette arrivée de M. Dubé survient dans un contexte où IPSO FACTO investissement immobilier a récemment actualisé son image de marque et réaménagé ses bureaux au centre-ville de Montréal, un vent de fraîcheur qui indique une suite des choses plus que positive pour l'avenir de l'organisation.

À propos d'IPSO FACTO investissement immobilier

Depuis 23 ans, IPSO FACTO est un groupe d'investissement privé dont la mission est d'investir dans des projets de promotion immobilière. Il offre son expertise et ses ressources financières à une clientèle de promoteurs et développeurs immobiliers, d'entrepreneurs et de gestionnaires immobiliers de premier plan. Le groupe a participé à de nombreux projets dans diverses classes d'actifs, principalement au Québec. Pour en savoir plus : https://ipsofactoimmobilier.com/

