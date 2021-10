Un plan d'action intéressant qui reconnaît l'importance des services éducatifs à la petite enfance

QUÉBEC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) se réjouit de l'ouverture du gouvernement à mettre l'épaule à la roue afin d'offrir rapidement de nouvelles places de qualité aux familles du Québec.

La mise en place d'un grand chantier pour les familles et le projet de loi no.1 déposé officiellement à l'Assemblé nationale ce matin par le ministre Lacombe met en évidence les objectifs du gouvernement à travailler activement à combler le manque de places, à accueillir plus d'enfants provenant de milieux défavorisés, à agir au niveau de la garde en milieu familial et aussi, à travailler concrètement sur la pénurie de la main-d'œuvre.

Nous reconnaissons que la majorité des dossiers retenus pour supporter les amendements législatifs émergent du mémoire du CQSEPE déposé en juin dernier.

« Notre mémoire découle de consultations avec nos membres et nous constatons aujourd'hui que les autorités ministérielles ainsi que le cabinet du ministre de la Famille ont tenu compte de l'expertise des gens qui œuvrent dans le réseau des Centres de la petite enfance (CPE) et des Bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC) en retenant, notamment des projets novateurs tels que la garde à horaires atypiques, les relais éducatifs en milieu familial et bien d'autres. » déclare madame Francine Lessard.

Beaucoup de changement au programme, mais si nous désirons améliorer l'offre de services il faut innover et c'est le message livré par le premier ministre et le ministre de la Famille.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

