Un pied dans l'avenir : Clearly implante des solutions novatrices pour le magasinage en ligne

VANCOUVER, le 20 févr. 2020 /CNW/ - Vous commandez un t-shirt. Il est similaire à votre modèle favori, vous savez donc qu'il conviendra. Vous commandez des souliers. Trouvez chaussure à son pied peut être complexe, par contre la commande en ligne a été démocratisée. Vous naviguez sur Internet. Vous remarquez une monture vraiment jolie. Mais commander des lunettes en ligne, n'est-ce pas un peu compliqué?

Plus maintenant.

Clearly a considérablement facilité l'achat de lunettes en ligne en exploitant la technologie de réalité augmentée (RA) afin de créer un nouvel outil novateur.

L'essayage virtuel permet aux gens de tester des montures rapidement et facilement. En quelques secondes seulement, vous êtes en mesure d'activer votre webcaméra, cliquer sur « Essayer » et constater à quel point cette monture en D écailles de tortue vous va à ravir (ou balayer du revers de la main cette monture rouge vif de type « œil de chat » …).

Auparavant, l'essayage de lunettes en ligne exigeait souvent un égoportrait et quelques minutes de tamponnage, et le tout résultait en une représentation passable de ce que vous pourriez avoir l'air en enfilant les montures.

Mais nous voici en 2020, et en cette décennie prometteuse qui s'amorce, la technologie RA permet de tracer les contours du visage avec précision. Ce qui signifie que les clients peuvent observer en direct une représentation précise et réaliste de ce dont ils auront l'air quand ils porteront, dans la vraie vie, une monture Clearly.

Ne pas avoir à quitter son sofa, c'est bien, ne pas avoir à quitter son fil de nouvelles, c'est encore mieux. Clearly fait un autre bond en avant et devient la première entreprise au Canada, et l'une des premières au monde, à proposer des publicités RA à partir desquelles on peut magasiner, dans le cadre d'un partenariat exclusif avec Facebook.

Les utilisateurs peuvent maintenant appuyer sur la publicité Clearly afin d'essayer des montures à partir de la plateforme Facebook. Si les montures conviennent, il ne reste qu'à cliquer et à passer la commande sur le site Web de Clearly.

Ces solutions novatrices, qui visent à « essayer avant d'acheter », ont aidé l'entreprise à apaiser de vieilles préoccupations quant à l'achat de lunettes en ligne, particulièrement quand il s'agit d'essayer les montures. Selon un récent sondage auprès des consommateurs mené par Léger, l'essai de montures est l'obstacle principal au magasinage en ligne. Grâce à cette percée technologique, les consommateurs ont accès à un tout nouveau monde d'avantages et de possibilités.

Selon le PDG Arnaud Bussières : « Que ce soit dans le cas d'un jean ou d'un écran géant, les détaillants ont toujours fait face aux réserves des consommateurs lorsque vient temps d'acheter un article qu'ils n'ont pas pu voir ou essayer au préalable. Nous sommes ravis d'être la première marque à fournir des solutions RA qui comblent cette lacune; il est donc plus facile pour nos clients d'avoir accès à des lunettes de qualité, à prix abordable, qui leur conviennent réellement. Et pour les gens qui ont besoin de manipuler le produit, nous proposons des salles de montre au Canada où les clients peuvent se familiariser avec la marque, subir un examen de la vue ou simplement obtenir de l'aide pour le choix d'une monture et de lunettes. »

Oui, nous avons un pied dans l'avenir. Et nous vous invitons à nous y accompagner.

À propos de Clearly:

Fondée à Vancouver (Canada), où se trouve son siège social, Clearly est une des plus importantes marques s'adressant directement au consommateur dans le monde de l'optique. Clearly répond chaque jour au besoin de millions de clients partout dans le monde par l'entremise de sa plateforme de commerce électronique (www.clearly.ca/fr) et de ses salles de montre. Clearly est une organisation aux objectifs concrets, qui a entrepris d'éradiquer les troubles de la vue dans le monde, le handicap le plus répandu et aussi le moins traité, affectant 2,2 millions de Canadiens et 2,5 milliards de personnes sur la planète. Clearly franchit les obstacles que sont la connaissance, l'accessibilité et la capacité financière grâce à la vitesse et l'ampleur incomparables de son service de livraison, à ses offres extrêmement avantageuses sur les lunettes et les verres de contact ainsi qu'à son service à la clientèle offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nommé en 2020 meilleur service à la clientèle en Amérique du Nord par Newsweek. Clearly a également été choisie comme l'un des meilleurs employeurs au Canada.

