« Bœuf musqué, caribou, tétras à queue fine : ce sont des animaux que nous n'avons pas l'habitude de voir tous les jours, explique Alexandra Pope, rédactrice en chef par intérim de Canadian Geographic. Trouver et photographier ces animaux est déjà une preuve de compétence et d'engagement, mais le travail de M. Bégin témoigne aussi d'un sens artistique et d'un sentiment évident de compassion pour ses sujets sauvages. Tous ces éléments font en sorte qu'il mérite amplement le titre de photographe canadien de l'année. »

Le lauréat, qui est également peintre, affirme que son objectif est de mettre en valeur des lieux et des animaux que peu de Canadiens ont la chance de voir, dans l'espoir d'inspirer leur conservation. « Faire une belle photo n'est pas si difficile, dit-il, mais si on fait une belle photo qui exprime un problème, on réussira à coup sûr à changer les choses. Je ne veux pas seulement être considéré comme un bon photographe animalier; je veux aussi apporter ma contribution pour améliorer le monde. »

Les photos canadiennes de l'année sont une nouvelle version du concours annuel de photo de Canadian Geographic, qui a eu lieu pendant 36 ans. Cette année, Canadian Geographic est fier de reconnaître 13 photographes exceptionnels de partout au pays :

Grand prix : Photographe canadien de l'année

Jean-Simon Bégin, Québec (Québec)

Gagnants des catégories

Faune en action : Dave Sandford, London (Ontario)

Vie en ville : Richard Labelle, Montréal (Québec)

Paysages sensationnels : Peter Baumgarten, Manitowaning (Ontario)

Météo, saisons et ciel : Jeffrey van Soest, Edmonton (Alberta)

Deuxièmes places

Faune en action : Dennis Liu, Mississauga (Ontario)

Vie en ville : Arjay Tadena, Toronto (Ontario)

Paysages sensationnels : Michael Winsor, St. John's (Terre-Neuve)

Météo, saisons et ciel : Will Lambert, Banff (Alberta)

Mentions honorables

Faune en action : Andrew Budziak, North York (Ontario)

Vie en ville : Leanne Hay, Toronto (Ontario)

Paysages sensationnels : Sandrine Chiarena, Canmore (Alberta)

Météo, saisons et ciel : Jeff Wizniak, Saskatoon (Saskatchewan)

